Le défi du GOP en Géorgie : persuader les partisans de Trump de voter

MARIETTA, Géorgie (AP) – Par une fraîche matinée d’automne, des volontaires enthousiastes se sont déployés dans le quartier verdoyant de la banlieue d’Atlanta pour frapper aux portes, essayant de persuader les conservateurs réticents et sceptiques de s’inscrire pour voter aux élections de mi-mandat du mois prochain.

C’est un travail minutieux n’importe où, mais particulièrement crucial sur le champ de bataille de la Géorgie, car les mensonges de Donald Trump sur une élection truquée en 2020 ont créé une nouvelle circonscription de négationnistes – certains craignent que leurs votes ne soient comptés en novembre.

L’envoi du groupe à la recherche de votes était un émissaire improbable – l’ancien sénateur républicain Kelly Loeffler, qui a initialement soutenu les efforts du président vaincu pour annuler la victoire de Joe Biden, mais travaillait maintenant, en jean bleu et une chemise à carreaux country, pour apporter les sceptiques des élections retournent aux urnes.

“Nous l’avons vu de nos propres yeux lors de nos élections”, a déclaré Loeffler à propos de la chute lors d’une interview devant le siège du parti républicain du comté de Cobb, où les volontaires se sont réunis un samedi récent.

Loeffler a raconté à l’Associated Press comment elle a perdu son siège au profit du démocrate Raphael Warnock en janvier 2021 après que plus de 330 000 républicains qui ont voté à l’élection présidentielle de 2020 n’aient pas voté lors du second tour de janvier 2021. Alors que Warnock affronte désormais le républicain Herschel Walker dans une course qui pourrait déterminer l’équilibre des pouvoirs au Sénat américain, Loeffler tente d’empêcher une répétition.

“Cet effort vise à amplifier les voix de la Géorgie et à reprendre notre État et à dire que nous ne serons pas réduits au silence”, a déclaré Loeffler, encourageant les volontaires avant de les envoyer. “Nous savons que lorsque les gens ont l’impression que leur vote compte, ils sont plus susceptibles de voter.”

C’est une mission singulière avec des perspectives incertaines en novembre, la première élection nationale à la suite des attaques répétées de Trump contre le système électoral américain et de l’assaut du 6 janvier contre le Capitole américain par des partisans de Trump essayant d’empêcher la certification de l’élection de Biden.

Et cela survient alors que les républicains de Géorgie et du pays tentent de maintenir ensemble une fragile coalition d’électeurs – ceux qui acceptent l’allégation de fraude de Trump et ceux qui la rejettent.

“Cela reflète une réelle tension dans les messages du Parti républicain”, a déclaré Lee Drutman, chercheur principal à New America, un groupe de réflexion basé à Washington, spécialisé dans les questions de démocratie.

“Il peut être contre-productif de dire que l’élection est truquée si vous devez réellement amener les gens à voter.”

Les électeurs semblent impatients de voter cet automne. Un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center of Public Affairs Research révèle que 71% des électeurs inscrits pensent que l’avenir même des États-Unis est en jeu lorsqu’ils votent cette année. Pourtant, le sondage a également révélé qu’un large segment de républicains, 58%, pensent toujours que l’élection de Biden n’était pas légitime.

Brian Robinson, un stratège du GOP, a déclaré que les Géorgiens avaient abandonné les affirmations de Trump, à en juger par les victoires aux élections primaires de cette année pour Brad Raffensperger, le secrétaire d’État assiégé que Trump a demandé en vain de “trouver 11 780” votes, et le gouverneur républicain sortant Brian Kemp , qui a attiré la colère de Trump pour avoir soutenu les résultats de l’État.

“Par presque toutes les mesures, les électeurs géorgiens ont dépassé les élections de 2020 et à ce stade ont largement rejeté les allégations selon lesquelles la fraude a entaché le résultat des élections”, a déclaré Robinson.

Mais les démocrates disent que les républicains essaient d’avoir les deux sens, courtisant ce qu’un stratège a appelé les MAGA et les modérés, faisant référence aux partisans de Trump Make America Great Again. Alors que Loeffler vante la nouvelle loi électorale géorgienne comme empêchant la fraude, les démocrates soutiennent que le projet de loi dirigé par le GOP n’était pas nécessaire, une réaction aux mensonges de Trump à propos de 2020.

Loeffler est à bien des égards un messager imparfait, celui qui a initialement nié les résultats des élections de 2020. Elle était sur scène lors des rassemblements de Trump alors qu’il répandait ses allégations d’élection présidentielle volée. Elle a appelé Raffensperger à démissionner pour sa gestion du vote. Loeffler a promis aux électeurs de Trump de rallier qu’elle s’opposerait au décompte électoral au Congrès, attirant les acclamations de la foule, pour abandonner l’effort quelques heures après l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole,

Riche ancienne femme d’affaires qui reste proche de Trump, Loeffler a investi plus de 2 millions de dollars dans la Grande Géorgie et son compagnon Citizens for Greater Georgia a fait sortir le vote des républicains. Elle modélise son travail en partie après la démocrate Stacey Abrams, la candidate au poste de gouverneur, dont les efforts en matière de droits de vote l’ont catapultée en une figure nationale dans son match revanche contre Kemp.

“J’ai dit dès le premier jour quand j’ai commencé cet effort, nous ne pouvons pas permettre à la gauche d’avoir le monopole de l’inscription des électeurs dans notre État”, a déclaré Loeffler à propos du groupe qu’elle a lancé après sa défaite.

Le groupe diversifié de volontaires de la Grande Géorgie a fait irruption dans un chant de claquement de main de “Nous vous frapperons!” – un clin d’œil à la chanson Queen –— dans un cul-de-sac à Marietta avant de se séparer en petits groupes pour sonder les maisons de la classe moyenne bien aménagées.

L’électrice de Trump, Lisa Buxton, a déclaré qu’elle avait rejoint l’effort de Loeffler parce qu’elle en avait assez de “jeter des choses sur ma télévision” dans l’année qui a suivi la défaite de l’ancien président.

Buxton a déclaré qu’elle était triste après la perte de Trump et a formé son propre groupe d’églises de femmes Christians Taking Action and Prayer autour des stratégies de vote et d’élection.

« Notre devise est que nous savons ce qui s’est passé. Nous savons ce qu’il y a dans le passé. Nous allons de l’avant », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si Biden était le président légitime, elle a fait une longue pause.

« Il est assis sur la chaise », dit-elle. « Le collège électoral a dit qu’il était là. Alors il est là. C’est là que je suis. Je ne vais pas descendre dans ce terrier de lapin parce que je pourrais sauter de haut en bas et crier beaucoup.

Le défi d’atteindre les électeurs sceptiques le dernier week-end avant la date limite était clair. La Géorgie a déjà un taux d’inscription élevé sur les listes électorales et les volontaires ont été rencontrés ce jour-là principalement avec des résidents qui ne répondaient pas à leur porte ou qui avaient déménagé – littéralement et politiquement.

Le propriétaire Scott Davenport a déclaré que le quartier était autrefois composé de tous les républicains, mais l’époque est révolue où il plantait un panneau géant Newt Gingrich dans sa pelouse pour soutenir l’ancien président du House GOP.

Davenport, père de deux filles adultes qui travaille dans l’immobilier commercial, a déclaré qu’à l’époque de Trump, il avait commencé à voter pour les démocrates. Il a déclaré que la rhétorique du Parti républicain sur les questions raciales et son refus des résultats des élections de 2020 n’étaient pas ce pour quoi il s’était engagé.

“Je n’ai pas quitté le Parti républicain, le Parti républicain m’a quitté”, a-t-il dit, ratissant les feuilles alors que les solliciteurs, qui ne l’avaient pas sur leur liste de priorités, sautaient de chez lui. “Pour moi, ils sont juste allés trop loin.”

Lisa Mascaro, Associated Press