Le défi des séries éliminatoires en jeu alors que le Chennaiyin FC affronte le Jamshedpur FC

Le Jamshedpur FC accueillera le Chennaiyin FC dans un match de la Super League indienne (ISL) 2022-23 au JRD Tata Sports Complex, ici samedi, avec le défi des séries éliminatoires en jeu.

Le Jamshedpur FC occupe actuellement la 10e place avec cinq points au tableau, tandis que le Chennaiyin FC occupe la 7e place avec 14 points au tableau et une chance de défier le FC Goa et l’Odisha FC pour leurs places en séries éliminatoires après que les deux équipes aient perdu des points ces dernières semaines. .

Chennaiyin a un match en main contre ces deux équipes et deux victoires lors de leurs deux prochains matchs pourraient les propulser directement dans la zone des séries éliminatoires au classement.

Cependant, les deux équipes de ce match arrivent sur le dos des pertes. Le Jamshedpur FC a perdu 3-1 à Kochi contre une équipe inspirée des Kerala Blasters, et le Chennaiyin FC a travaillé dur avant de succomber à une défaite 2-1 contre le Mumbai City FC en forme.

Bien qu’il soit resté fidèle à la formation de trois défenseurs qui lui a valu un point contre le FC Goa il y a deux semaines, le Jamshedpur FC n’a pas pu contenir l’approche de presse élevée des Kerala Blasters la semaine dernière. Il reste à voir si leur entraîneur-chef Aidy Boothroyd s’en tiendra à cette formation lors du prochain match ou bricolera davantage.

Boothroyd a suggéré que son équipe devait mieux commencer les matchs.

“C’est clairement quelque chose qui fera une grande différence pour nos points et, par conséquent, pour notre place dans le classement si nous arrêtons d’encaisser ces buts ridicules à des moments clés d’un match”, a déclaré l’entraîneur lors de la conférence de presse d’avant-match.

Le Chennaiyin FC n’a plus gagné de match depuis sa victoire écrasante 7-3 contre le NorthEast United FC le 10 décembre. Abdelnasser El Khayati était en pleine forme ce jour-là. Il a réussi un triplé lors de ce match et est toujours en tête du classement des buteurs de l’ISL, aux côtés de Cleiton Silva et Lallianzuala Chhangte, avec sept buts. Avec lui dans l’équipe, le Chennaiyin FC représente une menace pour toutes les équipes de la ligue.

L’entraîneur-chef du Chennaiyin FC, Thomas Brdaric, a minimisé les attentes lorsqu’il a été interrogé sur les ambitions du top 4 et du titre lors de sa conférence de presse d’avant-match.

« Nous sommes venus ici pour nous développer et nous partons de zéro – depuis le début. Nous construisons une équipe, nous développons une équipe et nous sommes compétitifs”, a déclaré Brdaric.

Les deux équipes se sont affrontées 11 fois. Le Chennaiyin FC tient le haut du pavé dans les confrontations directes avec cinq victoires, trois défaites et trois nuls. Lorsque les deux équipes se sont rencontrées en novembre, le Chennaiyin FC s’est imposé 3-1. Peter Sliskovic, Vincy Barretto et El Khayati ont marqué pour le Chennaiyin FC, tandis qu’Ishan Pandita a marqué le seul but du Jamshedpur FC.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)