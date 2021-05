Le défi de Sofia Coppola: transmettre le sentiment de la danse en direct

Bien qu’elle aime le ballet, Sofia Coppola ne se considère pas comme une aficionado. Pourtant, lorsqu’elle a reçu un e-mail du New York City Ballet lui demandant si elle réaliserait un film pour la société gala de printemps virtuel le 5 mai, elle n’a pas hésité. «J’étais tellement ravie», a-t-elle déclaré dans une interview vidéo la semaine dernière. «C’était tellement cool de recevoir une note du City Ballet.» Coppola, dont le premier long métrage onirique, «The Virgin Suicides» (2000), l’a établie en tant que cinéaste capable de susciter l’intérêt du spectateur autant par l’imagerie et l’atmosphère que par le récit ou l’action, a remporté des distinctions et des prix pour ses films, dont une scénarisation Oscar pour «Lost in Translation» (2003) et prix du meilleur réalisateur pour «The Beguiled» (2017) au Festival de Cannes. «Nous étions un peu nerveux de la contacter», a déclaré Justin Peck, le chorégraphe résident et conseiller artistique du City Ballet, dans l’interview vidéo avec Coppola. Il avait discuté avec les directeurs artistiques de la société, Jonathan Stafford et Wendy Whelan, «mettant ensemble quelque chose de substantiel, avec une vraie vision», a-t-il dit, et ils ont convenu qu’ils voulaient s’engager avec un cinéaste. Coppola, a-t-il ajouté, était n ° 1 sur sa liste. «Elle était tellement réactive et enthousiasmée à ce sujet, et chaleureuse d’en parler que cela s’est transformé en un merveilleux processus.»

Le film de 24 minutes (disponible sur le site Web de City Ballet et sur la chaîne YouTube, du 6 au 20 mai) comprend «Solo», une nouvelle œuvre de Peck pour le danseur principal Anthony Huxley, sur Adagio for Strings de Samuel Barber, et des extraits de Jerome «Dances at a Gathering» de Robbins et «Duo Concertant» de Balanchine, «Liebeslieder Walzer» et «Divertimento n ° 15».

Coppola relie ces pièces au moyen d’un voyage poétique à travers la maison de la compagnie, le David H.Koch Theatre du Lincoln Center, passant des images en noir et blanc des danseurs dans le studio de répétition, dans les coulisses et dans l’immense foyer vide à la couleur segments dans l’auditorium et sur la scène elle-même. «Tournage au théâtre», a déclaré Coppola, «j’ai senti que les esprits de la danse étaient là. Dans l’interview, elle et Peck ont ​​discuté de la façon dont ils ont travaillé ensemble, des défis du tournage de la danse et de ce qu’ils ont chacun retenu de l’expérience. Voici des extraits édités de la conversation. Sofia, comment avez-vous abordé la réalisation de ce film? J’ai aimé aller au ballet au fil des ans, mais je n’ai jamais rien filmé avec une composante de danse. Et mon style de prise de vue est assez stationnaire, donc pour faire quelque chose là où il y avait tant de mouvement, j’ai dû penser à utiliser la caméra différemment. Ce qui a été très utile, c’est d’avoir les films de Justin, tournés sur son téléphone, de ses répétitions avec Anthony. C’était intéressant de voir son sens du mouvement.

Quels sont les défis du tournage de la danse? Le défi pour moi était de transmettre le sentiment de voir la danse en direct. Beaucoup de danse est filmée de manière très plate et standard. Mais se rapprocher, ce qui est passionnant en répétition, ne se traduit pas toujours non plus par un film. J’ai dû déplacer la caméra beaucoup plus que ce à quoi je suis habitué et essayer de donner l’impression de vivre une performance en direct à partir de différents points de vue. Il y avait aussi des choses techniques. Dans le montage, nous disions «Oh, c’est beau», et Wendy ou Jon ou Justin diraient: «Hmmm, son tour est un peu décalé» ou «Les pieds ne sont pas dans le coup!» Normalement, je ne pense pas à montrer quelqu’un de la tête aux pieds dans un cadre, mais ici, vous voulez montrer la chorégraphie complètement. As-tu regardé des comédies musicales en grandissant? Oui, nous avons regardé beaucoup de comédies musicales. Je ne sais pas si cela m’a influencé ici, mais la dernière section du film, la finale de «Divertimento n ° 15», avait pour moi ce genre de vieux glamour hollywoodien que je voulais transmettre.