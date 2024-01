Le défi de l’IA auquel est confronté le Galaxy S24 Ultra de Samsung

Mis à jour le 28 janvier : article initialement publié le 27 janvier.

Avec Galaxy AI, Samsung a fait des progrès significatifs pour devenir le leader de l’intelligence artificielle mobile, mais sa démarche ne se fait pas sans problèmes.

Le premier est la menace d’un paywall qui pèse sur divers services Galaxy AI. Dans les notes de bas de page des pages produits se trouve une section consacrée aux services Galaxy AI : « Les fonctionnalités Galaxy AI seront fournies gratuitement jusqu’à la fin de 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge. » Samsung n’a pas précisé lesquels de ses services seraient couverts, le coût du service, ni même si cela se produisait réellement ou n’était qu’une mise en garde au cas où cette voie serait empruntée.

Cela crée un effet dissuasif sur les services, avec l’idée persistante que quelque chose actuellement gratuit sera supprimé.

Ensuite, vous avez les autres combinés de Samsung. Actuellement, Galaxy AI est limité aux combinés S24, S24+ et S24, mais Samsung a confirmé qu’il apportera les services à la famille Galaxy S23, aux Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 et Tab 9. Samsung limite la prochaine étape de déploiement à la dernière génération de matériel, qui devrait être achevée dans le premier semestre de cette année.

Une raison mis en avant par Samsung La lenteur du déploiement dépend du volume de ressources requis. Quelle quantité un appareil demandera-t-il pour le traitement local, à quelle fréquence et à quel niveau ? Quelle charge sera placée sur les serveurs lorsque des fonctionnalités d’IA basées sur le cloud seront requises, car davantage d’appareils pourront accéder aux nouvelles fonctionnalités ? Si Samsung parvient à tirer parti de sa vaste base d’installation, il aura la possibilité de prendre rapidement les devants, mais un déploiement lent réduira cette opportunité.

Le paysage de l’IA est déjà une bête compliquée. Samsung a annoncé Galaxy AI et il est présent sur ses derniers téléphones, mais mélangé à ses fonctionnalités d’IA fournies par Google. En vérifiant à nouveau la note de bas de page, vous constaterez « Des conditions différentes peuvent s’appliquer aux fonctionnalités d’IA fournies par des tiers. » Alors que ceux qui regardent attentivement les keynotes devraient savoir qui est un service Galaxy AI, lequel est un service Google AI et lequel est un service tiers (tel que Meta), le consommateur moyen comprendra-t-il qui devrait obtenir un crédit ?

Mise à jour : dimanche 28 janvier : Adnan Farooqui de SamMobile rapporte sur une autre variante de l’IA dans la plateforme Galaxy S24. Les services Google étant interdits en Chine, de nombreuses fonctionnalités supplémentaires promues lors de l’événement Galaxy Unpacked ne peuvent pas fonctionner en Chine.

Il existe une solution. Samsung a opté pour Baidu, un remplaçant de Google populaire dans le pays. Baidu propose sa propre plate-forme d’IA, curieusement appelée Ernie AI, qui propose une suite d’outils similaire à celle de Google, notamment la traduction d’appels téléphoniques en direct, des résumés textuels de notes et de pages Web et la transcription vocale.

Il s’agit d’un autre service d’IA que Samsung devra intégrer à la plate-forme, ce qui obscurcit encore davantage la situation. Les utilisateurs chinois obtiendront Galaxy AI ; cela peut leur offrir les mêmes avantages, mais c’est une autre complication en coulisse pour maintenir une expérience utilisateur cohérente sur toute la plate-forme.

Même si la plate-forme Android en bénéficiera dans son ensemble et que cette marée montante soulèvera tous les fabricants, il sera beaucoup plus difficile pour Samsung de se démarquer et de jouer un rôle de leader visible.

Samsung a généré beaucoup de publicité positive autour du Galaxy AI. Dès les premiers avis, ces outils offrent une expérience consommateur formidable. Cette publicité aidera les consommateurs à associer l’IA à tous les smartphones et à créer une attente de l’IA comme standard – tout comme l’ajout du GPS était une fonctionnalité remarquable il y a des décennies, mais qui doit désormais être présent au minimum.

Le défi pour Samsung est de maintenir son rôle d’acteur majeur dans le domaine de l’IA face à un paysage fracturé, aux inquiétudes concernant les coûts d’abonnement et à la marchandisation des services d’IA.

