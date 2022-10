Le défi de l’ACLU du dépouillement manuel des bulletins de vote au Nevada rejeté

RENO, Nevada (AP) – Un juge du tribunal de district du comté de Nye a rejeté jeudi une requête d’urgence du chapitre du Nevada de l’ACLU tentant d’empêcher le comté de son plan de compter les votes à la main aux côtés d’un tabulateur automatique à partir de la fin du mois. Le plan a été stimulé par de fausses allégations de fraude électorale.

L’affaire a été rejetée principalement pour des raisons techniques. La juge du cinquième tribunal de district, Kimberly Wanker, a déclaré que l’ACLU n’avait pas fourni d’enregistrement ou de transcription de la réunion publiquement disponible du conseil des commissaires du comté de Nye mentionnée dans la pétition de l’organisation. Le juge a déclaré qu’il était déraisonnable pour le tribunal d’accéder à la vidéo et de regarder une vidéo de 7 heures et 23 minutes pour trouver une présentation sur le plan. Elle a également déclaré qu’il n’y avait aucun certificat de signification dans le dossier indiquant que les intimés avaient reçu une requête d’urgence.

L’ACLU déposera vendredi une nouvelle requête auprès de la Cour suprême du Nevada visant à bloquer le comptage manuel, a déclaré le directeur exécutif Athar Haseebullah.

Le comté de Nye est l’une des premières juridictions du pays à agir sur les complots électoraux liés à la méfiance à l’égard des machines à voter.

Le comté prévoit de commencer à compter manuellement les bulletins de vote par correspondance deux semaines avant le jour du scrutin, ce qui, selon l’ACLU dans son procès, risque de rendre publics les résultats du vote anticipé. Il allègue que leur méthode d’utilisation d’une tabulatrice à écran tactile pour les personnes ayant des «besoins spéciaux» permet illégalement aux travailleurs électoraux de poser des questions sur le handicap d’un électeur ou de refuser des électeurs autrement éligibles sur la base d’une «prise de décision arbitraire», et que le libellé du comté de Nye de « besoins spéciaux » est ambigu. L’organisation soutient également que la «vérification rigoureuse des signatures» du comté, qui permet au greffier d’exiger une carte d’identité si la signature d’un électeur échoue, viole la loi de l’État.

Mark Kampf, le greffier par intérim du comté de Nye qui met en œuvre le comptage manuel, a refusé de commenter le procès ou son rejet. Il a déclaré dans un e-mail que le comté prévoyait de procéder à son décompte manuel avant le jour du scrutin.

Les responsables du comté de Nye avaient initialement prévu d’utiliser le comptage manuel comme principale méthode de comptage des votes, mais l’ont rendu secondaire par rapport au comptage automatique, ce qui leur permet d’éviter les nouvelles réglementations de l’État régissant cette pratique.

Kampf a appelé les machines à voter du Dominion qu’il utilisera une mesure «palliative» pendant que le comté décide comment gérer les décomptes pour les futures élections, potentiellement sans machines du tout.

Plusieurs commissaires du comté de Nye ont déclaré qu’une présentation du secrétaire d’État du GOP, le candidat Jim Marchant, un négationniste des élections de 2020, les avait convaincus de demander un décompte manuel de tous les bulletins de vote par correspondance. Marchant est membre de l’America First Secretary of State Coalition qui colporte de fausses allégations de fraude électorale et plaide pour l’identification des électeurs, le vote le jour même, les bulletins de vote papier et l’élimination des bulletins de vote par correspondance.

Debout à côté de l’ancien président Donald Trump lors d’un rassemblement dans la campagne du Nevada la semaine dernière, Marchant a déclaré que si sa coalition était élue, « nous allons réparer tout le pays. Et le président Trump sera à nouveau président en 2024. »

Haseebullah a déclaré que l’ACLU déposerait également des contestations au nom des électeurs du comté de Nye si des problèmes surgissaient du comptage manuel – dans le cadre d’une “bataille en cours, probablement pour les prochaines années à venir”.

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press