Le défi de la porcelaine n’avait pas besoin d’être réel pour obtenir des vues

Peu de temps après notre conversation lundi, Durfee m’a envoyé une mise à jour : TikTok avait définitivement banni son compte (qui comptait 150 000 abonnés), apparemment à la suite de cette expérience. L’entreprise ne lui a pas donné de raison pour le retrait définitif, mais il a déclaré qu’ils avaient supprimé deux vidéos pour “incitation à un comportement dangereux”: une dans laquelle il demandait aux téléspectateurs de publier des avertissements sur le défi de la porcelaine dans les groupes Facebook locaux, et un autre dans lequel il a partagé une capture d’écran d’une première couverture médiatique de son travail. TikTok a confirmé mercredi qu’il avait interdit le compte de Durfee et a déclaré qu’il considérait tout contenu, y compris les canulars, qui encourage un comportement dangereux comme une violation des directives de leur communauté.

“Il va sans dire que ni ces vidéos ni aucune autre que j’ai créée n’ont glorifié, approuvé ou représenté en train de relever le défi”, m’a-t-il envoyé par e-mail mercredi. «Le fait qu’ils aient réagi au défi comme s’il était réel en m’interdisant complètement est le genre de panique généralisée réflexe que le défi était censé critiquer en premier lieu; l’ironie ici n’est pas perdue pour moi.

L’objectif de Durfee était d’obtenir des vues, ce qu’il a obtenu à la pelle avant que son compte ne soit banni. Il s’agissait également d’examiner comment l’attention et l’indignation fonctionnent en ligne. Si un créateur de contenu exécute toutes les parties d’une panique morale, le fait que le défi lui-même soit une fiction complète changera-t-il réellement quelque chose à sa propagation ?

J’ai fait état de paniques morales à propos des enfants à plusieurs reprises au fil des ans. En ce moment, c’est la saison où les gens paniquent chaque année à propos de la possibilité de bonbons au THC dans la réserve de friandises de leur enfant. Cette peur, ainsi que les nombreux autres avertissements selon lesquels des bonbons mortels pourraient être remis aux enfants par le sadique d’à côté, ont prospéré chaque automne pendant des décennies simplement sur des possibilités et des hypothèses : creuser dans la “preuve” citée par ceux qui poussent ces avertissements et vous constaterez qu’il ne tient pas debout.

Ce n’est pas nécessaire. Les réseaux sociaux fonctionnent souvent par réflexe. Un contenu qui fonctionne bien demande pratiquement à être partagé tout de suite, la réalité soit maudite. Et dans le cas des défis des adolescents et des dangers pour les enfants, ces avertissements sont souvent transmis par des sources qui exercent une certaine autorité dans leurs communautés : les pages Facebook des forces de l’ordre locales, les médias locaux ou les autorités scolaires.

“J’ai essayé dans le passé de faire de fausses nouvelles qui sont transparentes sur le fait qu’elles sont fausses mais qui se propagent néanmoins”, a déclaré Durfee. (Une fois, avec un succès surprenant, il a lancé une fausse rumeur selon laquelle le YouTuber de longue date Hank Green avait été arrêté alors qu’il était adolescent pour avoir tenté de voler un lémurien dans un zoo.) Dimanche, Durfee et ses amis ont regardé #PorcelainChallenge gagner traction, et ils ont célébré quand il a généré son premier titre médiatique (“Le défi de la porcelaine de TikTok n’est pas réel mais ce n’est pas non plus une blague”). Un défilé régulier d’autres gros titres, certains plus crédules que d’autres, a suivi.