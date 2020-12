Richard Holden, député de North West Durham et Joy Morrissey, députée de Beaconsfield

Il y a un an, deux nouveaux députés conservateurs ont fait part à Christopher Hope de Christopher Hope de leur expérience de se présenter aux élections générales de 2019 dans une édition spéciale du podcast Chopper’s Politics. Douze mois tumultueux plus tard, Richard Holden, député de North West Durham, et Joy Morrissey, députée de Beaconsfield, reviennent au podcast – mais malheureusement pas dans notre lieu d’enregistrement habituel du pub Red Lion.

L’année dernière, ils nous ont dit que la loyauté au parti était plus importante que jamais à l’approche de 2020, après une année marquée par les divisions du Brexit, et cette année, Joy Morrissey reflète que les rébellions contre les restrictions aux coronavirus montrent « comment les alliances ont évolué ».

Le député de Beaconsfield a également déclaré que l’année avait donné aux députés le « temps de réfléchir à quel genre de conservateurs nous sommes » et qu’avec la conversation sur le Brexit en retrait de la pandémie, les « débats philosophiques » sur « quel genre de conservateurs » Les députés veulent pouvoir recommencer.

Richard Holden a déclaré au podcast qu’il n’y avait pas de « remords de l’acheteur » de la part des électeurs conservateurs de Blue Wall dans le nord de l’Angleterre. Le député de North West Durham déclare que les électeurs sont heureux de voir les nouveaux députés conservateurs «faire tout ce qu’ils peuvent pour essayer de retirer de l’argent du Trésor pour les communautés». Il plaisante en disant que le gouvernement a qualifié ses efforts depuis son élection de «coûteux», mais qu’il était heureux de se montrer coûteux et que l’argent destiné au nord était «de l’argent bien dépensé».

Écoutez le podcast Chopper’s Politics sur le lecteur audio ci-dessus, ou sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée pour découvrir qui a changé la loi au cours de sa première année et qui a été averti par le Président pour avoir appelé Sir Keir Starmer « Goldilocks » .