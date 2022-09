La ville de Boston a rejoint mardi les rangs d’autres grandes villes contestant leurs chiffres de recensement de 2020, affirmant que le décompte américain une fois par décennie qui détermine le pouvoir politique et le financement fédéral a manqué les étudiants universitaires, les personnes nées à l’étranger et les détenus des établissements correctionnels.

La maire de Boston, Michelle Wu, a déclaré que la ville contestait les résultats du recensement par le biais d’un programme spécial mis en place par le US Census Bureau pour les différends concernant le nombre de personnes vivant dans des dortoirs, des prisons, des maisons de retraite et d’autres quartiers collectifs où des personnes non apparentées vivent ensemble.

Les personnes vivant dans des quartiers collectifs étaient parmi les populations les plus difficiles à compter lors du décompte des résidents américains qui détermine le nombre de sièges au Congrès que chaque État obtient ainsi que la façon dont 1,5 milliard de dollars de dépenses fédérales sont allouées chaque année. La pandémie a entravé la capacité du Census Bureau à obtenir des informations sur ces résidents puisque les étudiants du campus ont été renvoyés chez eux lorsque la pandémie a commencé aux États-Unis en mars 2020, et les prisons et les maisons de retraite ont été fermées contre la propagation du coronavirus.

Boston abrite l’Université Northeastern, l’Université de Boston, l’Emerson College et l’Université Suffolk. Il abrite également des étudiants hors campus d’autres écoles de la région métropolitaine telles que l’Université Harvard, le MIT, l’Université Tufts et le Boston College.

Les responsables de Boston pensent que le recensement a manqué 6 000 étudiants et 500 détenus dans deux établissements correctionnels.

“Boston mérite un recensement précis dans chaque quartier et communauté”, a déclaré Wu dans un communiqué. “Ce décompte est la base pour évaluer les besoins de toutes nos communautés, garantissant que Boston reçoit des ressources fédérales cruciales, et il devrait refléter nos chiffres complets.”

Boston rejoint Austin, Detroit et Memphis parmi les plus grandes villes américaines contestant leurs résultats de recensement. Plusieurs dizaines de petites villes, villes et villages ont également déposé des contestations.

Rien ne peut être fait pour modifier la répartition des sièges au Congrès entre les États, ni modifier les données utilisées pour redessiner les circonscriptions politiques. Cependant, tout changement découlant d’un examen du nombre de logements de groupe peut être utilisé pour les futures estimations de la population et les enquêtes qui aident à répartir les ressources fédérales.

