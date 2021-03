La légende raconte que lorsque les séries télévisées indiennes sont écrites, la science et la logique prennent le pas le plus loin. Et avec leur nouvel amour pour les histoires paranormales et mythiques, le siège est allé encore plus loin. Dans le dernier mauvais service à la science, un clip d’une série devient viral qui montre deux hommes visant réellement la lune et en brisant une partie parce que leur amoureuse a lancé quelque chose comme un défi chaand ka tukdaa. Équipés d’une voiture normale, d’un laser comme une baguette et de beaucoup de courage et de science zéro, les deux se lancent dans ce défi hors du monde et tentent de briser une partie de la lune. L’un d’eux parvient même à… ummmm .. briser une partie de la lune et tout le monde à l’écran est heureux. Tout commence par une mariée chargée d’émotion qui lance ce défi chaand ka tukda déclarant que quiconque lui obtient un morceau de lune sera éligible à l’épouser. Quelle demande hors du monde? Ce qui se déroule à l’écran pendant la minute suivante, c’est le chaos. Un homme vise la lune avec un objet semblable à un laser, tandis que l’autre se propulse dans sa voiture vers le ciel, comme s’il s’agissait d’une fusée, et atteint près de la lune pour briser une partie de la lune qui tombe ensuite sur le sol. La NASA? Elon Musk? Vous voudrez peut-être voir cette merveille. Regarde:

