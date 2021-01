Ce n’est même pas un mois avant la nouvelle année et nous avons déjà la tendance bizarre de la mode de 2021 – la barbe à queue de singe. À la sortie d’un verrouillage, nous avons tous essayé ou adopté de nouvelles coiffures et la dernière mode de toilettage pour hommes, la tendance de la barbe à queue de singe, est déjà un succès sur Internet.

Sur Instagram, les hommes relèvent ce nouveau défi et affichent leur nouveau look en inspirant les autres à faire de même.

Le look est inspiré de la queue recourbée des singes, et c’est à ça que ça ressemble. Imaginez ceci, la barbe et la moustache sont soignées de manière à ce qu’elles descendent le long d’une patte, le long de la mâchoire, le long du menton, le long du côté de la bouche se terminant à la lèvre supérieure. La tendance était auparavant connue sous le nom de barbe de queue de chat qui l’utilisait pour mettre en valeur la barbe avec sa moustache.

La tendance remonte à septembre 2019 lorsque le joueur de baseball vedette de la MLB Mike Fiers, le lanceur des Oakland Athletics, a retiré le look bizarre pour se faire rire par son équipe.

La popularité du look a grimpé en flèche maintenant et les internautes y ajoutent leur touche. Causant une explosion sur les réseaux sociaux, les hommes ajoutent des retouches aux looks et les portent à de nouveaux sommets en y introduisant des rayures ou plus de boucles.

Le contributeur de Vogue, Binzento, a partagé les photos d’hommes portant ce look avec une légende disant qu’il ne connaissait pas la soi-disant «barbe de queue de singe»; est une chose. La première photo du message est celle de Mike Fiers.

Le look a provoqué une tempête en ligne avec des hommes adoptant le look à bras ouverts et en toute confiance.

Le look semble avoir décollé cette année, devenant une tendance sur les séances de toilettage pour hommes.

Regardez certains des utilisateurs donnant le look plus de saveurs.

L’un des utilisateurs a partagé la photo de sa version du look et l’a appelé Mafia Monkey Tail. Il avait teint sa barbe en rouge et bleu.

Découvrez plus de défis de barbe Monkey Tail ici:

L’un des utilisateurs qui a relevé le défi a écrit: «Si nous ne pouvons pas rire de nous-mêmes, sommes-nous encore vivants?

Un autre qui a enfilé le look a écrit: « C’est de la rage et non, ça ne reste pas longtemps. »

Tout le monde ne semble pas aimer la tendance en ligne. L’un des utilisateurs de Twitter a partagé les photos de celui-ci et a écrit: « Il va simplement rester avec sa barbiche, merci ».

Comment avez-vous aimé la tendance?