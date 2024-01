Le défi auquel Jeff Lurie est confronté alors qu’il trie les décombres – NBC Sports Philadelphia

Est-ce que réparer les Eagles est aussi simple que de trouver un nouvel entraîneur-chef ?

C’est la question à laquelle Jeff Lurie est confronté alors qu’il trie les décombres d’une saison qui a commencé avec tant de promesses et s’est terminée par un échec total.

Le travail de Lurie consiste à évaluer toutes les facettes du fonctionnement de la franchise et à comprendre pourquoi une équipe qui avait un bilan de 10-1 et qui était en mesure de décrocher la tête de série n°1 de la NFC simplement en battant quelques équipes de deuxième division a subi un effondrement sans précédent dans Histoire de la NFL.

Quelque chose est horriblement cassé dans cette équipe et le travail de Lurie consiste à comprendre exactement de quoi il s’agit et à le réparer.

Il va tout regarder.

Cela signifie l’approche des Eagles à l’égard du repêchage. Comment ils évaluent les agents libres. Comment ils embauchent des entraîneurs adjoints. Comment ils gèrent le camp d’entraînement. Comment ils pratiquent pendant la saison. Comment ils planifient les réunions.

Cela signifie étudier le personnel d’entraînement, la force et le conditionnement. La nourriture à la cafétéria. À quelle heure ils pratiquent. S’ils ont besoin d’améliorer leur bulle intérieure. Comment ils s’échauffent avant le match. Ce qu’ils font à la mi-temps.

Il doit évaluer l’ensemble de la franchise, depuis le dernier joueur de l’équipe d’entraînement jusqu’au président de l’équipe, Don Smolenski.

Ce qui rend tout cela si compliqué, c’est que les Eagles ont tout fait de la même manière l’année dernière, lorsqu’ils sont allés au Super Bowl, comme cette année, lorsqu’ils ont subi l’un des effondrements les plus horribles de l’histoire de la NFL.

Le défi pour Lurie est donc de déterminer pourquoi une équipe qui roulait tout au long de la saison – et qui avait un bilan de 6-2 contre les équipes des séries éliminatoires en cours de route – n’a soudainement pu battre personne.

Il y a trois intouchables dans toute la franchise. L’un d’eux est Howie Roseman, qui sera directeur général aussi longtemps que Lurie sera propriétaire de l’équipe. L’un d’eux est Jalen Hurts, qui malgré la fin de saison moche a 25 ans et était le favori MVP il y a deux mois. Et le troisième est Jeff Stoutland, qui a déjà été ici sous la direction de trois entraîneurs principaux et devrait y rester aussi longtemps qu’il le souhaite.

Tout le monde ? Jeu juste.

Lurie est minutieux et fera preuve de diligence raisonnable pour comprendre ce qui s’est passé au cours de ces sept dernières semaines et pourquoi.

Mais il y a fort à parier que lorsqu’il aura terminé son évaluation, tout penchera vers Sirianni et son staff technique.

Ils étaient tout simplement terribles.

Lurie doit avoir des conversations difficiles avec les dirigeants vétérans des Eagles et d’autres personnes autour du vestiaire et déterminer exactement quel a été le rôle de Sirianni dans cet effondrement. Et s’il a ce qu’il faut pour résoudre ce problème.

Est-il le gars dont les équipes ont obtenu une fiche de 30-5 du milieu de 2021 au milieu de 2023 ? Ou le gars qui ne savait pas comment arrêter la glissade des Eagles une fois qu’elle avait commencé ?

Le seul entraîneur-chef des Eagles à avoir été licencié immédiatement après avoir participé aux séries éliminatoires est Buddy Ryan après la saison 1990, et cela a autant à voir avec la relation irréparable entre Buddy et le propriétaire Norman Braman que cinq années consécutives sans victoire en séries éliminatoires.

Aucun entraîneur dans l’histoire de la NFL n’a été licencié après une apparition au Super Bowl une année et une apparition en séries éliminatoires l’année suivante. Mais là encore, aucun entraîneur dans l’histoire n’a supervisé un effondrement aussi catastrophique.

Ce qui est le plus inquiétant dans la façon dont cette saison s’est terminée, c’est que nous avons continué à voir les mêmes problèmes apparaître. Rien n’a été réparé. Tout a empiré.

Terribles tacles. Une incapacité à faire face au blitz. Défenseurs hors de position. Démarrage lent. Pas assez de gros jeux en attaque, trop en défense. Manque de pression de passe. Des pénalités coûteuses. Des pistes grillées. Une attaque piétonne et une défense surpassée.

Rien n’a changé.

Lurie a un formidable palmarès en matière d’embauche d’entraîneurs-chefs. Ray Rhodes a été nommé entraîneur de l’année après avoir emmené sa première équipe en demi-finale de conférence. Andy Reid a permis aux Eagles de remporter cinq matchs de championnat NFC et un Super Bowl. Chip Kelly avait 20-12 ans lors de ses deux premières années avant son passage malheureux en tant que directeur général qui le condamnait. Doug Pederson a remporté le Super Bowl dès sa deuxième année. Et Sirianni a atteint un Super Bowl dès sa deuxième année.

Les cinq entraîneurs qu’il a embauchés ont été soit entraîneur de l’année, soit atteint un Super Bowl. Il est très doué pour déterminer la bonne personne à embaucher… et quand le laisser partir.

Lurie était gêné par le produit que les Eagles ont mis sur le terrain ces derniers mois. C’est un gars qui aime l’attaque de pointe et la défense physique intransigeante.

Nous n’avons vu ni l’un ni l’autre.

Lurie a embauché Sirianni parce qu’il était un esprit offensif aiguisé qui savait comment construire une culture gagnante.

Et maintenant, les Eagles ont une attaque inepte et une culture perdante.

En fin de compte, la décision de Lurie se résumera à ceci : est-il suffisant de changer de coordinateur et de quelques postes d’entraîneurs ou est-ce que l’ensemble du personnel d’entraîneurs doit partir ?

Vu de l’extérieur, la réponse semble claire.

