Le Dr Rochelle P. Walensky, chef de la division des maladies infectieuses du Massachusetts General Hospital et professeur à Harvard, a été nommé par le président élu Joseph R. Biden Jr. au poste de directeur des Centers for Disease Control and Prevention. Dans une chronique pour la section Opinion du New York Times, extrait ici, elle écrit sur ses projets pour l’agence.

Le 20 janvier, je commencerai à diriger le CDC, qui a été fondé en 1946 pour relever précisément les types de défis posés par cette pandémie. J’ai accepté de devenir directeur du CDC parce que je crois en la mission et l’engagement de l’agence en matière de connaissances, de statistiques et d’orientation. Je le ferai en dirigeant avec des faits, de la science et de l’intégrité – et en étant responsable de ceux-ci, comme le CDC l’a fait depuis sa fondation il y a 75 ans.

Je reconnais que notre équipe de scientifiques devra travailler très dur pour restaurer la confiance du public dans le CDC, au pays et à l’étranger, car il a été miné au cours de la dernière année. À cette époque, de nombreux rapports indiquaient que les responsables de la Maison Blanche avaient interféré avec les directives officielles émises par le CDC

En tant que chef de la division des maladies infectieuses du Massachusetts General Hospital, moi et beaucoup d’autres avons trouvé ces rapports extrêmement inquiétants. La science du CDC – l’étalon-or de la santé publique du pays – a été ternie. Les hôpitaux, les médecins, les responsables de la santé publique et d’autres s’appuient sur les conseils du CDC, non seulement pour les politiques Covid-19 concernant la quarantaine, l’isolement, les tests et la vaccination, mais aussi pour rester en bonne santé pendant les voyages, les stratégies de prévention de l’obésité, les informations sur la sécurité alimentaire et plus.