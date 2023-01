Le défi à domicile se termine alors que Saina Nehwal, Lakshya Sen Lose; Les équipes de double également évincées

Le défi indien à l’Open d’Inde 2023 a pris fin jeudi après que la championne en titre Lakshya Sen et l’ancienne championne Saina Nehwal ont subi des défaites contrastées lors de leurs matchs de deuxième tour respectifs au stade couvert Indira Gandhi.

Sen a remporté le match d’ouverture du concours du simple masculin, mais le Danois Rasmus Gemke a riposté en engageant l’Indien dans de longs rallyes pour gagner 21-16-,15-21-,18-21 dans l’événement BWF World Tour Super 750, organisé par le Association indienne de badminton.

Plus tard, Saina a perdu contre la championne olympique Chen Yu Fei de Chine 9-21-, 12-21 lors du choc du deuxième tour du simple féminin.

En quart de finale, Gemke affrontera désormais la tête de série et son compatriote Viktor Axelsen, qui a eu raison du Chinois Shi Yu Qi 21-16, 16-21, 21-9 plus tôt dans la journée.

La quatrième tête de série Jonatan Christie d’Indonésie, la troisième tête de série Loh Kean Yew de Singapour et la cinquième tête de série Chou Tien Chen du Taipei chinois en simple masculin et la tête de série Akane Yamaguchi du Japon, l’Espagnole Carolina Marin et He Bingjiao de Chine se sont également qualifiés pour le tour suivant. simple féminin.

L’affrontement au deuxième tour entre Sen et Gemke a gardé les spectateurs collés à leurs sièges dans le décideur alors que Sen a riposté du déficit de 8-14 pour le porter à 13-14. Les deux joueurs se livrent alors à des échanges énergivores, l’un allant même jusqu’à 69 tirs.

Cependant, cela s’est terminé par un chagrin pour l’Indien alors qu’il a frappé un coup de filet long pour donner la victoire à Gemke après une bataille d’une heure et 21 minutes.

Dans le match du simple féminin, Saina n’a pas fait le poids face à la troisième tête de série chinoise, qui affrontera désormais la Thaïlandaise Supanida Katethong.

Pendant ce temps, le défi indien dans les épreuves de double a pris fin avec les champions en titre Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty donnant un renversement lors de leur match de deuxième tour en raison d’une blessure au premier. D’autres combinaisons de doubles masculins indiens de Vishnuvardhan Goud et Krishna Prasad et de doubles féminins de Tressa Jolly et Gayatri Gopichand affrontent leurs adversaires les mieux classés.

Treesa et Gayatri ont sauvé quatre balles de match mais n’ont pas pu éviter une défaite de 21-9, 21-16 contre les sixièmes têtes de série Zhang Shu Xian et Zheng Yu de Chine tandis que Krishna et Vishuvardhan ont perdu contre les Chinois Liang Wei Keng et Wang Chang 14-21, 10- 21.

