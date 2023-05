Le défenseur saoudien craint que Lionel Messi ne le tue s’il rejoint Al-Hilal, voici pourquoi

L’Arabie saoudite et le défenseur d’Al-Hilal Ali Al-Bulayhi ont plaisanté en disant qu’il avait peur que Lionel Messi demande son départ si l’attaquant argentin rejoignait le club saoudien, après une dispute avec lui lors d’un match de Coupe du monde l’année dernière.

Al-Bulayhi a semblé provoquer le capitaine argentin lors de la victoire historique 2-1 de l’Arabie saoudite en phase de groupes sur les futurs champions du monde au Qatar en novembre.

Une source proche de Messi a déclaré à Reuters qu’il avait reçu une offre officielle pour rejoindre Al-Hilal la saison prochaine, bien que son père ait déclaré que l’attaquant du Paris St Germain n’avait pas « signé ou accepté » un accord.

« Je ne sais pas ce qui va se passer, et j’ai peur qu’il (Messi) dise : ‘Je ne veux pas (le joueur) numéro cinq’. Je ne sais pas si Messi viendra ou non, mais s’il vient, que Dieu me protège », a déclaré Al-Bulayhi à SBC.

« S’il vient, si Dieu le veut, je n’assisterai pas aux deux premiers jours jusqu’à ce que je surveille la situation de loin pour qu’il m’oublie », a ajouté le défenseur de 33 ans dans un sourire.

Al-Bulayhi a confirmé qu’il avait parlé à Messi en arabe lors de la Coupe du monde et l’avait nargué qu’il ne pourrait pas battre les Saoudiens même si le match durait longtemps.

Le défenseur saoudien a ajouté qu’il n’avait pas eu peur d’affronter Messi après avoir acquis de l’expérience en affrontant le duo offensif mortel de l’Uruguay Edinson Cavani et Luis Suarez lors de la Coupe du monde 2018.

« Après (le) match contre l’Uruguay, je n’aurai plus jamais peur même si j’affronte trois Messis. Messi est une légende et je ne veux pas parler de lui, car il pourrait venir. C’est une légende, mais au final nous sommes à 11 contre 11 », a-t-il déclaré.

