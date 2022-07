Le défenseur russe signe une nouvelle entente exceptionnelle avec la LNH

Mikhail Sergachev a signé un nouveau contrat de huit ans avec le Lightning de Tampa Bay

Le Russe Mikhail Sergachev devrait rester au Lightning de Tampa Bay dans un avenir prévisible après avoir signé une nouvelle prolongation de contrat de huit ans d’une valeur totale de 68 millions de dollars.

Le Lightning a confirmé la nouvelle mercredi, ce qui signifie que le joueur de 24 ans verra l’année restante sur son contrat actuel de trois ans avant que le nouveau contrat n’entre en vigueur pour le mener à travers la saison 2030-31.

Sergachev a rejoint les Bolts des Canadiens de Montréal en 2017 et a aidé l’équipe à remporter deux titres consécutifs de la Coupe Stanley en 2020 et 2021.

Tampa n’a pas réussi un « triplé » historique cette saison alors qu’ils ont subi une défaite 4-2 en finale contre l’Avalanche du Colorado.

LIRE LA SUITE: La star russe célèbre avec style après la gloire de la Coupe Stanley (VIDEO)

Sergachev fait partie d’un trio d’étoiles russes clés pour le Lightning qui comprend l’ailier Nikita Kucherov et le gardien Andrei Vasilevskiy.

Né à Nizhnekamsk, Sergachev a disputé 358 matchs en carrière en saison régulière avec le Lightning, marquant 36 buts et enregistrant 174 points au total.

Sergy szn ‼️ pic.twitter.com/c713PlO6Js – Foudre de Tampa Bay (@TBLightning) 13 juillet 2022

Il se classe cinquième de tous les temps dans l’histoire de la franchise de Tampa Bay parmi les défenseurs pour les buts et les points, et quatrième pour les passes décisives avec 138.

En séries éliminatoires, Sergachev a disputé 92 matchs et affiché huit buts et 30 points.

C’est assez bon pour le classer au deuxième rang de l’histoire du Lightning parmi les défenseurs pour les matchs éliminatoires, les buts, les passes (22) et les points, selon le site Web de l’organisation.

Sergachev faisait partie d’un trio de vedettes de Tampa qui ont signé des prolongations de huit ans, aux côtés de son compatriote défenseur Erik Cernak et de l’attaquant Anthony Cirelli.

Cependant, il est peu probable que le Lightning retienne les services du serviteur de longue date Ondrej Palat, le Tchèque de 31 ans étant désormais sur le marché libre.

Sur l’extension de Sergachev : “Je pensais qu’il achetait le dîner après le contrat, mais je suppose que *j’achète le dîner.” Julien BriseBois fait le point avec les médias lors de la première journée d’agence libre. – Foudre de Tampa Bay (@TBLightning) 13 juillet 2022

Il a été annoncé précédemment que Tampa avait ajouté un autre Russe à ses rangs sous la forme de l’attaquant Vladislav Namestnikov, qui est revenu sur un contrat d’un an d’une valeur de 2,5 millions de dollars.

Namestnikov, 29 ans, a d’abord été repêché par les Bolts en 2011, mais est ensuite parti pour des séjours chez les Rangers de New York, les Sénateurs d’Ottawa, l’Avalanche du Colorado et, plus récemment, les Red Wings de Detroit et les Stars de Dallas.