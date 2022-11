Le défenseur portugais Danilo Pereira manquera le match d’Uruguay, confirme l’entraîneur Fernando Santos

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a confirmé que le défenseur central Danilo Pereira manquera le match du Groupe H de la Coupe du Monde de la FIFA lundi contre l’Uruguay après s’être blessé aux côtes à l’entraînement.

Le défenseur du Paris Saint-Germain n’est pas le seul problème de blessure pour Santos, le milieu de terrain offensif Otavio et l’arrière gauche Nuno Mendes étant tous deux des points d’interrogation pour lundi.

“Pour autant que je sache, il (Pereira) s’améliore et nous espérons le revoir très bientôt sur le terrain”, a déclaré Santos, ajoutant que son équipe avait suffisamment de profondeur pour surmonter l’absence de Pereira.

«Nous avons trois autres demi-centres qui peuvent le remplacer. Nous n’avons pas besoin d’en faire un drame”, a-t-il insisté, laissant entendre que Pepe, 39 ans, pourrait être l’homme qui obtiendrait le feu vert.

Le match est une répétition du match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, où l’Uruguay a gagné 2-1 pour expulser le Portugal du tournoi. Après avoir remporté leur match d’ouverture de la Coupe du monde 3-2 contre le Ghana, les Portugais pourraient rendre la qualification très difficile pour l’Uruguay s’ils peuvent prendre leur revanche, rapporte Xinhua.

Cependant, Santos a averti qu’un rival qui contient des vétérans tels que Diego Godin, Edinson Cavani et Luis Suarez, ainsi que des joueurs plus jeunes, tels que Fede Valverde du Real Madrid et l’attaquant de Liverpool Darwin Nunez, pourrait être dangereux.

“Nous devrons être très prudents car ils peuvent presser leurs adversaires très intensément, les forcer à faire des erreurs et ensuite les frapper fort”, a prévenu Santos.

