Le défenseur italien Leonardo Bonucci arrêté par Steward après avoir été pris pour un fan

Mardi soir, l’Italie affrontait l’Espagne en demi-finale de l’Euro Cup 2020 au stade de Wembley. Alors que l’Italie battait l’Espagne lors d’un tour de pénalité acharné, le défenseur Leonardo Bonucci de l’équipe victorieuse s’est précipité dans les tribunes pour célébrer la victoire. Lorsque Bonucci a rejoint la foule des fans italiens, il y avait beaucoup de joie et d’enthousiasme dans le stade britannique. Cependant, les idiosyncrasies partagées de Bonucci avec ses fans étaient si transparentes qu’il a été empêché par un steward de retourner sur le terrain.

Dans une séquence du match, qui est maintenant largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit un steward tenant Bonucci alors qu’il retourne au terrain de football. L’athlète italien a ensuite cherché à retourner auprès de ses coéquipiers et a fait signe qu’il devait retourner dans les tribunes. Alors que le steward lui tient le bras pour l’empêcher d’entrer sur le terrain, le joueur de 34 ans a l’air déconcerté par la confusion. De nombreux fans ont remarqué ce moment hilarant et ont partagé les images sur les réseaux sociaux.

Les fans ont partagé leur propre vision de l’incident sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a commenté les images partagées sur Twitter et a décrit l’expression de Bonucci comme: « Il était comme » savez-vous qui je suis « lol vraiment déconcerté. » Alors que certains utilisateurs de Reddit ont commenté : « Le vrai Bonucci, s’il vous plaît, se lèvera-t-il ? »

Il était comme ‘sais-tu qui je suis’ lol proprement déconcerté 😂 – self-define (@self_define) 7 juillet 2021

Aborder le presse après le match, Bonucci a décrit le match de demi-finale comme le match le plus difficile qu’il ait jamais joué. Le footballeur a félicité l’équipe espagnole de football pour ses performances et a même salué les efforts de sa propre équipe qui a fait preuve de « coeur, détermination et capacité à traverser les moments difficiles et la loterie des pénalités » qui les a récompensés.

Pendant le match, les deux équipes n’ont pas pu marquer de but pendant les 30 minutes de prolongation et une séance de tirs au but a été nécessaire pour obtenir un finaliste. La deuxième demi-finale entre l’Angleterre et le Danemark aura lieu mercredi pour le Championnat d’Europe 2020 au stade de Wembley.

