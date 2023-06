Le défenseur intégral d’Arsenal pourrait faire un geste étonnant pour jouer pour Thierry Henry, dans un contexte d’incertitude contractuelle: rapport

Arsenal pourrait perdre quatre de ses plus grands joueurs – dont son défenseur le plus important – face à un homme qui a marqué plus de 200 buts pour le club.

Le Paris Saint-Germain est sur le point de remplacer Christophe Galtier dans les prochains jours, avec des informations liant Julian Nagelsmann au poste. Le télégraphe prétendent que le légendaire Thierry Henry est recherché dans l’équipe d’entraîneurs par l’Allemand, alors que Marché du pied dit que l’ancien attaquant d’Arsenal n’est qu’un plan B.

Mais avec l’intérêt du PSG pour un joueur d’Arsenal, ce nombre pourrait augmenter, selon une source.

Thierry Henry pourrait s’intéresser à quatre Gunners s’il rejoignait le PSG (Crédit image : PA Images)

L’Express ont réitéré que Martin Odegaard – dit recherché par Les Parisiens – pourrait bien être poursuivi dans le mercato à venir, avec William Saliba un autre Gunner à qui Mikel Arteta veut proposer un nouveau contrat.

Le défenseur français a connu un début difficile dans sa relation avec le coach basque, prêté deux fois mais est devenu depuis une clé de voûte de la ligne de fond. Il y a cependant une incertitude sur son avenir, que le PSG pourrait bien capitaliser en lui offrant la possibilité de devenir membre à part entière du plus grand club de France.

L’Express ont également vanté la possibilité que Gabriel Martinelli ou Kieran Tierney se rendent également au PSG – bien que les deux semblent remarquablement improbables.

Martinelli a signé un nouveau contrat cette saison à l’Emirates Stadium et a toujours déclaré son intention d’y rester. Tierney, quant à lui, devrait rivaliser avec la star portugaise Nuno Mendes pour une place dans l’équipe et cherche plus d’opportunités en équipe première, après sa relégation derrière Oleksandr Zinchenko à Arsenal.

William Saliba est recherché par le PSG selon un rapport (Crédit image : Jean Catuffe/Getty Images)

Arsenal ne sera pas trop inquiet de l’intérêt du PSG pour ses plus grands joueurs et sera confiant de les garder au club – mais des mesures pour lier Saliba à un contrat à plus long terme seraient déjà en cours.

Le Français est évalué à 55 millions d’euros par Marché de transfert.

Arsenal est prêt pour un été énorme, avec une structure salariale qui devrait se relâcher à l’occasion d’atteindre à nouveau la Ligue des champions. Declan Rice reste la cible prioritaire.

Cinq premiers joueurs sont attendus, avec le défenseur du RB Leipzig Mohamed Simakin, la star du Real Madrid Ferland Mendy, l’ancien diplômé de l’académie Yunus Musah et deux autres stars de Manchester City. Marc Guehi de Crystal Palace, Aurélien Tchouameni du Real Madrid et N’Golo Kante de Chelsea ont tous été liés.