Le défenseur français Koundé accepte le transfert au Barca

Madrid (AFP) – Le défenseur central français Jules Kounde a accepté de déménager à Barcelone depuis Séville, ont annoncé jeudi les deux clubs, sans donner de détails sur la durée ou le coût de l’accord.

“Le FC Barcelone et le FC Séville ont trouvé un accord pour le transfert de Jules Olivier Kounde, en attendant que le joueur passe un examen médical et la signature des contrats”, a indiqué le club catalan dans un communiqué.

Selon la presse espagnole, les deux clubs ont conclu un accord d’une valeur de 50 millions d’euros (50,7 millions de dollars) qui comprend 10 millions d’euros supplémentaires de bonus.

Ce sera la cinquième signature du Barca de la pré-saison après les arrivées de Robert Lewandowski du Bayern Munich et de Raphinha de Leeds en plus de Franck Kessie de l’AC Milan et du défenseur central danois de Chelsea Andreas Christensen en transferts gratuits.

Un accord entre Chelsea et Séville semblait proche le week-end dernier, mais les médias espagnols ont souligné le rôle clé joué par l’entraîneur du Barca Xavi Hernandez dans l’arrivée de Koundé.

Le joueur de 23 ans se remet d’une opération à l’aine après une opération le mois dernier, mais devrait être disponible pour le début de la nouvelle saison.

Kounde a rejoint Séville en 2019 depuis Bordeaux. Il a remporté la Ligue Europa lors de sa première saison en Espagne et a joué 11 fois pour la France.

Barcelone a également prolongé le contrat de l’ailier français Ousmane Dembele jusqu’en 2024.