Le défenseur du Real Madrid, Dani Carvajal, déclare que les footballeurs sont “une cible facile” après la dernière tentative de vol

Le défenseur du Real Madrid, Dani Carvajal, a déclaré que les footballeurs étaient “une cible facile” après avoir été victime d’une tentative de vol à son domicile cette semaine.

La police espagnole enquête après que trois hommes ont tenté de pénétrer par effraction dans la résidence de l’international espagnol à Boadilla del Monte, à l’ouest de Madrid, mardi matin à 2 heures du matin.

Cela survient après que Pierre-Emerick Aubameyang s’est cassé la mâchoire cette semaine lorsqu’il a été agressé par un gang qui a fait irruption dans sa maison à Barcelone.

Carvajal n’était pas chez lui lorsque l’incident s’est produit, et les cambrioleurs potentiels se sont enfuis lorsqu’ils ont activé l’alarme de la maison.

“Ils ont essayé d’entrer dans la maison, mais ils n’ont pas pu à cause du système de sécurité”, a déclaré Carvajal au Émission de télévision espagnole Salvame jeudi.

“Ce fut un grand choc. Heureusement, rien ne s’est passé. Nous n’étions pas à la maison. Nous devons prendre des précautions. Espérons que cela ne se reproduise plus.

“Ils cherchaient où ils pouvaient entrer.

“Mais tout était fermé, le système de sécurité a fait son travail. C’est la première fois [this has happened]. C’est entre les mains de la police. Espérons qu’ils puissent être trouvés.

“Nous sommes une cible facile. Ils savent quand nous jouons et quand nous ne le faisons pas. C’est avant tout la sécurité de nos familles, c’est ce qui nous inquiète le plus.”

En 2019, la Guardia Civil espagnole – en collaboration avec l’agence européenne Europol – a procédé à cinq arrestations après qu’un gang ait ciblé les domiciles d’un certain nombre de joueurs du Real Madrid et de l’Atletico Madrid, dont Zinedine Zidane, Casemiro, Isco, Alvaro Morata, Thomas Partey et Lucas. Vazquez.