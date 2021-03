Le défenseur du Crystal Palace, Van Aanholt, victime d’abus racistes sur Instagram après le match nul de Man United

Facebook

Le défenseur du Crystal Palace, Patrick van Aanholt, a été victime d’abus racistes sur Instagram à la suite du match nul de Premier League mercredi à domicile contre Manchester United.

Van Aanholt a tweeté: « Pourquoi nous nous agenouillons … » avec une photo des messages racistes qu’il a reçus sur Instagram après le match nul et vierge à Selhurst Park, où il a vu un effort rapproché sauvé par le gardien de United Dean Henderson à la 90e minute.

Les joueurs de Premier League se prennent un genou avant les matches depuis juillet, initialement pour soutenir le mouvement « Black Lives Matter » avant que la Premier League et la Ligue anglaise de football ne lient le geste à leurs propres campagnes anti-racistes.

Le trio de Manchester United Axel Tuanzebe, Marcus Rashford et Anthony Martial, Reece James de Chelsea, Romaine Sawyers de West Bromwich Albion, Alex Jankewitz de Southampton et Willian et Eddie Nketiah d’Arsenal ont tous été victimes d’abus racistes en ligne ces derniers mois.

L’augmentation des abus en ligne contre les joueurs a incité les organismes de football anglais à faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu’elles s’attaquent au problème.

Instagram a annoncé des mesures pour lutter contre les abus en ligne, notamment la suppression des comptes des personnes qui envoient des messages abusifs et le développement de nouveaux contrôles pour aider à réduire les abus que les gens voient.