Le défenseur du Bayern s’apprête à rejoindre le club de la Ligue des champions

Benjamin Pavard pourrait être absent du Bayern Munich cet été alors que le vainqueur de la Coupe du monde de France envisage de passer à l’Inter Milan en Serie A. Les géants italiens s’efforcent de conclure l’affaire aujourd’hui.

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’Inter est prêt à débourser un paquet d’un peu moins de 33 millions de dollars. Les premiers 30 millions de dollars proviennent d’une indemnité de transfert fixe versée au Bayern Munich. Les 3 millions de dollars restants proviennent de bonus. Plus probablement qu’autrement, cela concerne les performances ou les apparences. Di Marzio rapporte que l’Inter est confiant dans la conclusion de l’accord car Pavard envisage activement l’Inter comme son prochain emplacement.

Au Bayern Munich, Pavard fait face à une concurrence féroce pour son poste d’arrière droit traditionnel. Noussair Mazraoui a débuté en tant qu’arrière droit lors de la victoire 4-0 du Bayern sur le Werder Brême lors de la première journée. Pavard a lancé la Supercoupe d’Allemagne contre le RB Leipzig. Cependant, Thomas Tuchel a retiré Pavard à la mi-temps alors qu’il tentait de mélanger les choses avec la défaite des Bavarois, 2-0.

Le Bayern Munich a également signé Raphael Guerreiro. Alors que l’Allemand est traditionnellement un arrière gauche, il pourrait avoir un impact sur la façon dont Tuchel façonne sa ligne défensive.

L’Inter Milan veut que Benjamin Pavard continue de construire

Le vice-champion de l’UEFA Champions League la saison dernière considère Pavard comme une bonne option pour débuter en tant qu’arrière droit. Même si le club compte déjà Denzel Dumfries et Matteo Darmian, Simone Inzaghi en joue trois à l’arrière. En conséquence, Pavard pourrait se déplacer autour de la défense et offrir plus d’options.

Le PDG de l’Inter, Giuseppe Marotta, a déclaré que même si une annonce officielle n’aura pas lieu lundi, les choses vont bien pour cet accord. Marotta a ajouté qu’il souhaitait que l’Inter ait un mélange de jeunes et de vieux joueurs. Pavard, qui a maintenant 27 ans, peut apporter une vaste expérience à l’Inter Milan. Il a remporté la Coupe du monde en 2018 avec la France et le triplé avec le Bayern Munich lors de la saison 2019/20.

PHOTO : IMAGO / Equipe 2