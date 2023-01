Le défenseur du Bayern Munich Noussair Mazraoui manquera plusieurs semaines avec un problème cardiaque

L’arrière latéral du Bayern Munich Noussair Mazraoui devrait manquer plusieurs semaines après qu’un examen médical a révélé que l’international marocain souffrait d’un problème cardiaque.

Le Bayern a tweeté vendredi que Mazraoui avait subi un examen médical qui a montré une inflammation du péricarde, un mince sac entourant le cœur, et manquerait le programme d’entraînement hivernal du club au Qatar.

Mazraoui a été testé positif au Covid-19 lors de la Coupe du monde du Qatar, l’obligeant à manquer le match de quart de finale du Maroc avec le Portugal, avant de revenir pour leur demi-finale avec la France.

La nouvelle arrive à un mauvais moment pour le Bayern, qui compte plusieurs joueurs sous des nuages ​​de blessures à long terme.

Le défenseur Lucas Hernandez s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors de la Coupe du monde et manquera au moins le reste de la saison, tout comme le capitaine et gardien de but Manuel Neuer, qui s’est cassé la jambe en skiant à son retour du Qatar.

Alors que le Bayern n’a pas fourni de calendrier pour le retour de Mazraoui, le tabloïd allemand Bild a rapporté que la condition le ferait probablement manquer entre quatre et six semaines.

Son coéquipier Alphonso Davies a raté environ quatre mois lors de la saison 2021-22 en raison d’une inflammation d’un muscle cardiaque après avoir contracté Covid-19.

Le Bayern compte quatre points d’avance en tête du classement de la Bundesliga et reprendra sa campagne au RB Leipzig le 20 janvier.

