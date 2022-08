Le défenseur des Rangers Connor Goldson soutient John Souttar pour être une « signature incroyable » avant les éliminatoires de la Ligue des champions | Nouvelles du football

Connor Goldson est catégorique : son nouveau partenaire défensif des Rangers, John Souttar, rebondira et prouvera sa qualité après que l’international écossais ait été vivement critiqué à la suite de ses débuts en compétition à Livingston.

L’ancien joueur de Hearts and Dundee United était en faute pour le premier match des Lions samedi et a généralement eu du mal avant d’être remplacé en seconde période alors que les Rangers ont riposté pour gagner 2-1.

Son compatriote défenseur central Goldson a été déçu par la réaction en ligne contre Souttar, mais il ne doute pas que son collègue deviendra un atout pour les finalistes de la Ligue Europa.

Souttar a rejoint Rangers from Hearts cet été





“J’ai été vraiment, vraiment impressionné par lui dès la première semaine où il s’est entraîné après notre retour du Portugal”, a déclaré Goldson.

“J’ai été déçu samedi parce que j’ai vu quelques choses sur Internet et des choses comme ça, les gens parlent évidemment mal juste parce qu’il a eu un match où il a probablement fait quelques erreurs.

“Nous sommes tous allés là-bas, j’y suis allé moi-même. J’ai été radié de nombreuses fois par les fans des Rangers mais je le vois tous les jours et je vois les qualités qu’il a donc je n’ai aucun doute qu’il va être une signature incroyable pour ce club de football.

“C’est un joueur international qui a 25 ans et qui a déjà disputé de nombreux matchs dans le football écossais. Nous savons ce que nous avons signé. Il a rejoint les Rangers, ce qui, nous le savons tous, entraîne de la pression, mais vous ne pouvez pas juger les gens sur un seul match.

Jon Nouble a donné l'avantage à Livingston contre les Rangers



“Livingston n’est évidemment pas l’endroit le plus facile où aller avec le terrain (plastique) et la façon dont ils jouent, mais nous avons tous vu sa qualité et j’ai en fait été plus impressionné de le voir à l’entraînement que de ce que je pensais de lui depuis jouer contre Hearts.

“Je savais que c’était un bon joueur, mais tout ce qu’il fait est si net avec le ballon et il se jette devant les choses. C’est un grand défenseur.”

Yilmaz et Matondo donnent un double coup de pouce aux Rangers en Ligue des champions

Le manager des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, insiste sur le fait qu'ils feront tout pour tenter de se qualifier pour la Ligue des champions



Les Rangers lancent leur campagne européenne mardi avec un match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions contre l’Union Saint-Gilloise.

Le patron des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, a révélé que le rabbin Matondo et Ridvan Yilmaz se rendront en Belgique pour le match nul.

L’ancien arrière gauche du Besiktas, Yilmaz, est arrivé à Glasgow samedi et a participé à une session complète, car il vise à avoir un impact instantané contre la Belgique.

Le rabbin Matondo est l'une des sept recrues estivales des Rangers





La nouvelle recrue Matondo est également apte à voyager après avoir raté le match d’ouverture de la Scottish Premiership samedi.

Van Bronckhorst a déclaré: “J’ai joué plusieurs fois en Ligue des champions et j’y ai été entraîneur, l’une des compétitions les plus fortes au monde et ce serait fantastique pour nous d’être impliqués. Nous avons quatre matchs importants et nous allons tout essayer .

“Ce que nous avons vraiment bien fait la saison dernière, c’est de toujours entrer dans le deuxième match avec une opportunité de se qualifier. Nous avons eu une bonne préparation car nous affrontons une très bonne équipe et nous devons maintenant exécuter notre plan de match.”