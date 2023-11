Le défenseur des échanges sauvages Calen Addison aux Sharks pour Adam Raska, choix au repêchage : comment cette décision profite aux deux équipes

Le Wild du Minnesota échange le défenseur Calen Addison aux Sharks de San Jose en échange de l’attaquant Adam Raska et d’un choix de cinquième ronde en 2026, ont annoncé les équipes mercredi. Voici ce que vous devez savoir :

Addison, 23 ans, a récolté cinq passes décisives en 12 matchs cette saison. Il a disputé 62 matchs la saison dernière, récoltant 26 passes décisives et trois buts.

Repêché au deuxième tour par les Penguins de Pittsburgh en 2018, Addison a récolté 33 passes décisives et cinq buts au cours de sa carrière de quatre ans avec le Wild.

Raska, originaire de la République tchèque, a été un choix de septième ronde des Sharks en 2020. Il a participé à huit matchs de la LNH entre les saisons 2021-22 et 2022-23.

Pourquoi trader Addison maintenant ?

On a certainement l’impression que quelque chose d’autre pourrait se produire, car même avec Jared Spurgeon qui sortira bientôt de la réserve des blessés à long terme, la profondeur du Wild sur la ligne bleue vient d’en prendre un coup avec Alex Goligoski également en LTIR avec une blessure à la cheville. Pour l’instant, cela maintient Dakota Mermis dans la LNH, mais on a toujours l’impression que cela pourrait bientôt être le précurseur d’un autre échange.

Pourtant, le séjour d’Addison au Minnesota s’est heurté au mur. Il a été éliminé pendant 20 matchs de saison régulière la saison dernière, dont 15 fois lors des 20 derniers matchs de saison régulière et lors des six matchs éliminatoires.

Acquis dans le cadre de l’accord avec Jason Zucker avec un choix de première ronde et Alex Galchenyuk en 2020, Addison a été acheté dans des échanges au cours de la dernière intersaison en vain. Alors que le Wild dispose actuellement d’une première unité en avantage numérique à cinq attaquants et que Jonas Brodin ou Spurgeon sont capables de gérer les tâches d’avantage numérique de la deuxième unité, Addison est devenu remplaçable. — Michael Russo, écrivain principal de Wild

Ce que les requins obtiennent à Addison

Alors que William Eklund a marqué un but sur un avantage de quatre contre trois qui est devenu le but décisif dans la première victoire de la saison de San Jose contre Philadelphie mardi, les Sharks fonctionnaient sans un défenseur capable de déplacer la rondelle et capable de diriger leur avantage numérique. et créer une infraction depuis le back-end. Ils en auront désormais un à Addison.

Leur manque d’attaquants était tel au cours de cette saison post-Erik Karlsson que les Sharks ont déployé cinq attaquants dans leur meilleure unité en avantage numérique. Addison devrait apporter une bonne vision dans la zone offensive, de la mobilité au patinage et une certaine créativité le long de la ligne bleue. Son jeu s’accompagne de verrues défensives à cinq contre cinq, et il a perdu la confiance de l’entraîneur du Wild, Dean Evason, à plusieurs reprises. Ne comptez pas sur lui pour tuer les pénalités parce qu’il ne l’a pas fait.

Le directeur général des Sharks, Mike Grier, a laissé entendre qu’il chercherait un lanceur de rondelle lors de sa rencontre avec les journalistes lundi, mais ce joueur devait correspondre à sa vision actuelle et à long terme alors que l’équipe est en pleine reconstruction. Addison n’est signé que pour cette saison. Peut-être qu’il s’en sort très bien et qu’il fait partie de l’avenir des Sharks. Peut-être qu’il est au moins assez bon pour se retourner à la date limite. Il ne coûtera qu’un plafond de 825 000 $ et le coût pour l’acquérir était minime. — Eric Stephens, rédacteur en chef de la LNH

Ce qu’ils disent

« Calen est un jeune défenseur talentueux qui voit bien la glace et déplace bien la rondelle », a déclaré Grier dans un communiqué publié par l’équipe. “C’est un très bon joueur en avantage numérique et nous sommes ravis de l’ajouter à notre groupe.”

(Photo : Brace Hemmelgarn / USA aujourd’hui)