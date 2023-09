Le défenseur des droits des femmes de Kelowna a été brusquement congédié, suscitant des spéculations

Quelques jours après avoir parlé aux médias d’une affaire criminelle impliquant des violences conjugales, la directrice générale du Kelowna Women’s Shelter a été licenciée.

L’ancienne directrice générale, Allison Mclauchlan, a contacté les médias locaux après que les accusations contre Jeffrey Maclean ont été suspendues en raison de retards judiciaires.

Lors d’un entretien avec Capital News, Mclauchlan a déclaré qu’elle était déçue de la décision du tribunal de suspendre toutes les accusations avant le début du procès.

Le 31 août, quelques jours après avoir parlé de l’affaire aux médias, Mclauchlan a été démis de ses fonctions de directrice exécutive du Kelowna Women’s Shelter.

Mclauchlan n’est actuellement pas disponible pour commenter.

Capital News n’a pas été en mesure de confirmer la raison du licenciement de Mclauchlan. Le conseil d’administration du Kelowna Women’s Shelter a déclaré qu’il était « lié par la confidentialité des employés et qu’il ne faisait aucun commentaire sur les employés individuels ».

Cependant, le conseil d’administration a déclaré que Mclauchlan « parlait de la mission de l’organisation qui consiste à aider les femmes et les enfants à vivre dans des communautés sûres et équitables, à l’abri des abus », ajoutant que le refuge pour femmes de Kelowna était déçu et « soutenait pleinement le tollé général » suscité par la décision prise. par le tribunal pour suspendre les accusations.

Jeffrey Maclean faisait face à des accusations de voies de fait causant des lésions corporelles et d’avoir résisté ou entravé un agent de la paix à la suite d’un incident de violence présumée entre partenaires intimes survenu le 27 novembre 2021.

Maclean a été arrêté la nuit de l’incident, 21 mois avant le début prévu de son procès.

Au Canada, toute personne a droit à une décision dans les 18 mois après avoir été accusée d’une infraction.

Si les retards prolongent le temps nécessaire pour parvenir à une conclusion, les personnes peuvent présenter une demande d’arrêt des procédures.

Le 17 août, les accusations portées contre Maclean ont été suspendues judiciairement, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être réexaminées.

Avant d’être licencié, Mclauchlan a contacté Capital News ainsi que d’autres médias pour discuter de la décision du juge de suspendre les accusations, affirmant qu’il s’agissait d’un autre exemple des difficultés rencontrées par les personnes vulnérables et les survivants d’agression. Elle a expliqué que pour les survivants d’abus, obtenir justice par le biais du système judiciaire est souvent difficile et compliqué. Mclauchlan a déclaré que même si la décision est décevante, elle est révélatrice de problèmes systémiques au sein du système de justice pénale qui font qu’il est difficile pour les survivants d’abus d’obtenir justice.

Peu de temps avant son licenciement, Mclauchlan avait travaillé à l’ouverture du nouveau refuge pour femmes à West Kelowna.

Bien qu’on ne sache pas exactement pourquoi l’emploi de Mclauchlan a pris fin, il n’est pas rare que des organisations à but non lucratif, comme le Women’s Shelter, licencient sans motif.

Le refuge pour femmes a déclaré que « toutes les décisions du conseil d’administration sont prises par voie de vote ».

Le licenciement brutal de Mclauchlan après qu’elle ait parlé aux médias du procès a déclenché des spéculations et des discussions en ligne sur le rôle des membres du conseil d’administration et des administrateurs d’un refuge pour femmes.

Les femmes dans #Kelowna commencent à entendre parler d’Allison Mclauchlin qui a perdu son emploi de directrice générale de @KelownaShelter après avoir parlé aux médias en soutien aux femmes victimes de violence conjugale.

C’est un coup dévastateur pour nous tous, nous avons besoin de plus de personnes comme Allison. #bcpoli pic.twitter.com/3K0ZZu9qS8 – Tamara Taggart (@tamarataggart) 2 septembre 2023

