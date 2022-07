Le défenseur des aînés de la Colombie-Britannique exhorte les aînés et les soignants à se préparer à la hausse des températures

Un temps chaud et sec est prévu pour de nombreuses régions de la Colombie-Britannique et la hausse des températures pourrait mettre en danger les personnes âgées vulnérables.

Actuellement, les températures prévues ne devraient pas atteindre le niveau d’une urgence de chaleur accablante, cependant, elles devraient être plus élevées que la normale et créeront des conditions de vague de chaleur dans certaines régions similaires à ce qui se produit la plupart des étés en Colombie-Britannique.

Avec des températures plus élevées attendues, il est recommandé aux personnes âgées de prendre des précautions supplémentaires et la famille, les amis et les voisins sont encouragés à surveiller les personnes âgées pour s’assurer qu’elles restent au frais et bien hydratées.

Le double objectif pendant les températures élevées est de garder la pièce fraîche et de garder le corps frais.

Pour rafraîchir les pièces :

Assurez-vous que les stores sont baissés et/ou les rideaux sont fermés pendant la chaleur de la journée. Gardez les fenêtres fermées jusqu’à ce que la température extérieure soit inférieure à la température intérieure. Lorsque les températures baissent le soir, ouvrez les fenêtres, les stores et les rideaux et laissez entrer l’air frais.

Si vous avez la climatisation, assurez-vous qu’elle est allumée, qu’elle fonctionne correctement et que toutes les fenêtres et portes sont fermées.

Si vous n’avez pas de climatisation, faites fonctionner des ventilateurs et ouvrez les portes du couloir du bâtiment si cela aide à faire circuler de l’air plus frais.

Si vous rencontrez des difficultés pour rafraîchir la pièce, pensez à vous rendre dans un endroit plus frais, comme un centre commercial climatisé, ou rendez visite à de la famille ou à des amis qui ont une maison plus fraîche.

Pour refroidir le corps :

Assurez-vous de boire beaucoup de liquides frais et de manger autant que possible. l’appétit peut diminuer par temps chaud, mais il est crucial de maintenir l’apport hydrique.

Appliquez un chiffon froid sur votre visage, vos poignets et votre nuque. Placer les poignets sous l’eau courante froide ou prendre une douche fraîche ou tiède peut également être utile.

Assurez-vous de porter du coton frais ou d’autres vêtements naturels et respirants.

Évitez de sortir pendant la journée. Si vous devez sortir, assurez-vous de vous protéger du soleil avec des vêtements, de la crème solaire et un chapeau à larges bords. Les peaux âgées sont plus vulnérables aux coups de soleil.

En 2021, la Colombie-Britannique a connu des températures record dans ce que l’on appelait un « dôme de chaleur » et une « urgence de chaleur extrême ». Cet événement météorologique était différent des vagues de chaleur habituelles que la Colombie-Britannique connaît généralement chaque été et constituait un risque important pour la santé publique.

En réponse à l’épisode de chaleur d’urgence sans précédent de 2021, la province a entrepris un certain nombre d’examens et a élaboré un système de mesures qui fournira un soutien amélioré au cas où la Colombie-Britannique connaîtrait une autre urgence de chaleur accablante. Les urgences de chaleur extrême devraient probablement se produire une ou deux fois par décennie, comparativement aux vagues de chaleur qui devraient se produire deux à trois fois chaque été et sont considérées comme un risque modéré pour la santé publique.

« J’encourage les aînés et leurs proches à s’assurer qu’ils sont prêts à affronter le temps chaud », a déclaré Isobel Mackenzie, avocate des aînés de la Colombie-Britannique. «Veuillez vérifier régulièrement – ​​en personne si possible – les membres âgés de la famille et les amis pour vous assurer qu’ils peuvent rester au frais et hydratés. Si la vague de chaleur prévue se transforme en une urgence de chaleur extrême, la province émettra une alerte d’urgence de chaleur extrême qui déclenchera une série d’actions de la part des responsables de la santé publique et des gouvernements locaux et provinciaux pour informer le public et assurer la sécurité des personnes. Une urgence de chaleur extrême peut obliger les gens à déplacer les membres de leur famille vers un centre de refroidissement ou à installer une unité de climatisation dans leur maison.

Dans une urgence:

Si quelqu’un éprouve une confusion inhabituelle, des vomissements ou une léthargie, appelez immédiatement le 911 ou rendez-vous au service d’urgence le plus proche. Si vous vous inquiétez pour un membre âgé de votre famille ou un voisin et que vous ne pouvez pas entrer en contact avec eux, appelez le 911 pour obtenir des instructions.

Le BC Extreme Heat Preparedness Guide contient des conseils sur la façon de rester en sécurité lorsque les températures augmentent : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-management/preparedbc/know-your-hazards/severe-weather /chaleur extrème

Si vous connaissez une personne âgée qui a besoin d’aide pour faire ses courses, ses repas ou ses médicaments, appelez le 211 pour entrer en contact avec l’agence locale Better at Home qui peut offrir des services et du soutien.

