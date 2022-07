Le défenseur de Tottenham signe un nouveau contrat jusqu’en 2025 après une saison impressionnante

Par Ben Brown









Tottenham a confirmé que le défenseur gallois Ben Davies a signé un nouveau contrat qui le maintiendra dans le nord de Londres jusqu’en 2025,

Le joueur de 29 ans a commencé sa carrière à l’arrière gauche, mais n’a pas réussi à impressionner à ce poste après son déménagement de Swansea à Tottenham en 2014, et a souvent été considéré comme une option de sauvegarde.

Cependant, Antonio Conte a choisi de déplacer l’homme du Pays de Galles à gauche de son dos trois à son arrivée dans le nord de Londres en novembre, et Davies a excellé depuis, formant un formidable trio aux côtés d’Eric Dier et Cristian Romero comme base du Côté Lilywhites.

“Capitaine à trois reprises en 2021/22, le joueur de 29 ans a excellé sur le côté gauche d’un trois défensif central dans le système 3-4-3 d’Antonio Conte. Il a notamment commencé 34 des 36 matchs après l’arrivée d’Antonio en novembre, dont 26 des 27 matchs de Premier League », a écrit le club sur son site Internet.

Ben aligné lors de nos 27 derniers matches toutes compétitions confondues et dans la partie la plus cruciale de la partie de la saison, faisait partie d’une défense qui n’a concédé que huit buts alors que nous avons remporté 10 de nos 14 derniers matchs en Premier League, terminant avec trois feuilles de nettoyage successives alors que nous avons décroché la quatrième place le dernier jour. Il a également pesé avec un but d’égalisation crucial sur notre chemin vers une victoire 5-1 contre Newcastle en avril », ont-ils ajouté.

✍️ Nous sommes ravis de vous annoncer que Ben Davies a signé un nouveau contrat avec le Club qui courra jusqu’en 2025. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 25 juillet 2022

Une concurrence accrue s’invite

L’arrivée de Clément Lenglet ajoutera certainement plus de concurrence à Davies, le barcelonais se joignant à un contrat de prêt pour la saison 22/23.

Officiel et c’est parti confirmé. Clément Lénglet rejoint Tottenham en prêt de Barcelone, aucune option d’achat incluse. Accord signé. 🚨⚪️ #THFC Cinquième signature pour les Spurs après Forster, Perisić, Bissouma et Richarlison. pic.twitter.com/s1f2eOz6tT — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 8 juillet 2022

Également gaucher et à l’aise sur le côté gauche de la défense, Davies devra encore intensifier son jeu pour s’assurer une place dans le onze de départ de Conte.

