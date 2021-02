Le défenseur de Santos Felix Torres dénonce des abus raciaux de la part d’un garçon de balle

Felix Torres a été expulsé pour un incident impliquant un garçon de balle. Photo de Leopoldo Smith / Getty Images

Le défenseur de Santos Laguna, Felix Torres, a déclaré qu’il avait été victime de violence raciale par un garçon de balle lors de la défaite 1-0 de son équipe à l’Atletico San Luis lors du match de Liga MX au Mexique jeudi.

Torres, 24 ans, a été expulsé tard dans le match pour avoir poussé un garçon de balle après l’avoir prétendument agressé racialement.

L’international équatorien a pleuré après la rencontre et a révélé plus tard l’incident présumé.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui ne peut pas continuer à se produire », a déclaré Torres. «J’ai été expulsé pour des mots qui faisaient trop mal.

« Cela m’a affecté et je suis triste. Mes coéquipiers ne sont pas dérangés par la couleur de ma peau, ils m’aiment comme je suis. Ils connaissent la personne que je suis et la douleur que je traverse en ce moment. »

Le capitaine de Santos Laguna, Matheus Doria, a demandé qu’une enquête soit menée.

« Cela ne peut arriver nulle part, veuillez consulter les images vidéo, il y a eu des actes racistes », a déclaré Doria. « Nous sommes tous pareils, ce [racism] c’est quelque chose du passé, c’est vieux. Nous sommes ici pour faire notre travail et ceux de l’extérieur ne peuvent pas le faire. «

Alejandro Irarragorri, président du Grupo Otegi, propriétaire de Santos Laguna, condamné l’incident présumé et écrit: « NON AU RACISME, entrer dans le vestiaire et voir un joueur pleurer à cause des insultes qu’il a reçues est terrible. »

L’entraîneur adjoint de l’Atletico San Luis Pedro Garcia également a exprimé son dégoût après le match et a dit: « Nous venons pour jouer, pas pour discriminer ou attaquer. Nous n’avons pas cette idéologie. »