Le défenseur de Naples s’apprête à signer un contrat de 40 millions d’euros

Chelsea se rapproche de la signature de 40 millions d’euros du défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly tout en continuant à rechercher un accord avec Manchester City pour Nathan Ake, ont déclaré des sources à ESPN.

L’équipe de Thomas Tuchel souhaite renforcer ses options défensives après qu’Antonio Rudiger et Andreas Christensen aient quitté le club en transferts gratuits plus tôt cet été, rejoignant respectivement le Real Madrid et Barcelone.

Jusqu’à présent, Chelsea a été contrecarré dans ses tentatives de débarquer Matthijs de Ligt de la Juventus, le défenseur central néerlandais préférant un transfert au Bayern Munich.

Des sources insistent sur le fait que Chelsea n’a pas perdu espoir sur De Ligt mais, pour le moment, Chelsea progresse avec d’autres objectifs et la confirmation formelle que Koulibaly a accepté de rejoindre Naples est attendue dans les prochains jours.

LES PREMIERS MATCHS DE CHELSEA 6 août Everton (A) 13 août Tottenham (H) 20 août Leeds (A) 27 août Leicester (H) 31 août Southampton (A) 3 septembre West Ham (H)

Les conditions personnelles devraient être finalisées sur ce qui a été décrit par des sources comme un “contrat à long terme”. Des rapports ailleurs suggèrent que Koulibaly, 31 ans, s’est vu proposer un contrat de cinq ans.

Comme ESPN l’a rapporté la semaine dernière, les pourparlers se poursuivent entre Chelsea et City sur un accord pour Ake, qui souhaite un retour à Stamford Bridge après avoir traversé les rangs des jeunes du club de l’ouest de Londres.

City tenait pour 50 millions de livres sterling, mais Chelsea est de plus en plus confiant qu’ils peuvent convenir d’un accord pour un peu moins. Chelsea a demandé à être tenu informé des discussions du Bayern avec De Ligt. Ils détiennent également une participation dans Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain.

Pendant ce temps, Raheem Sterling s’envole pour les États-Unis pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers de Chelsea pour un dévoilement officiel après avoir conclu un accord de 50 millions de livres sterling pour quitter City.