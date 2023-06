Le défenseur de Manchester United Victor Lindelof frappé par un briquet lancé par un fan de Manchester City lors de la finale de la FA Cup

Victor Lindelof a été frappé par un briquet lancé par un fan de Manchester City lors des célébrations du but égalisateur de Manchester United en finale de la FA Cup.

Après le penalty d’égalisation de Bruno Fernandes, marqué à la fin de Wembley abritant les supporters de Manchester City, les joueurs de United se sont dirigés vers le drapeau de corner pour féliciter leur capitaine pour son penalty froidement pris.

Cependant, les scènes ont rapidement tourné au vinaigre lorsque Lindelof a été frappé par ce qui semble être un briquet jeté par la foule. Heureusement, le Suédois a réussi à se relever et à continuer le match, mais a été repéré sur ses hanches juste après l’incident.

L’arbitre Paul Tierney a enquêté sur l’incident après que Fernandes et Casemiro ont protesté auprès de l’officiel et des fans. Les deux joueurs ont été vus les bras écartés haussant les épaules face aux fans de City.

Le penalty de Fernandes est venu après que VAR ait jugé Jack Grealish pour gérer le ballon à l’intérieur de la surface de réparation de 18 mètres de City après qu’Aaron Wan-Bissaka ait tenté de diriger le ballon vers le but.

Ni Tierney ni son arbitre assistant n’ont déterminé qu’il s’agissait d’une infraction en temps normal, mais un VAR vérifié pensait que Grealish avait son bras dans une position non naturelle, conduisant ainsi à un coup de pied. Les joueurs de Manchester United ont fait appel auprès de l’arbitre avant son contrôle sur le moniteur pour tenter d’attirer son attention sur l’incident.

Avec cela, Fernandes a intensifié et a dépassé Stefan Ortega dans le but de Manchester City, égalisant les scores après qu’Ilkay Gundogan ait mis City 1-0. La frappe du milieu de terrain allemand est la plus rapide de l’histoire de la finale de la FA Cup, marquée après 14 secondes dans ce qui était une volée incroyable de l’extérieur de la surface.

Le match s’est dirigé vers le niveau de la mi-temps à 1-1.