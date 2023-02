Le défenseur de Manchester United, Harry Maguire, pourrait quitter le club cet été

L’international anglais Harry Maguire pourrait quitter Manchester United lors du mercato estival. Le temps de jeu du joueur de 29 ans a considérablement diminué depuis qu’Erik ten Hag a pris en charge l’équipe basée à Old Trafford. Manchester United a payé une somme record pour un défenseur, dépensant 80 millions de livres sterling en 2019 pour s’assurer ses services depuis Leicester City. Avance rapide jusqu’au présent et Maguire n’a pas eu la conduite la plus douce. On pense maintenant que Manchester United devra peut-être le vendre pour la moitié du prix auquel ils l’ont acheté. West Ham United était intéressé par un prêt en janvier, tandis que les géants de la Serie A, l’Inter Milan, sont considérés comme de sérieux admirateurs de Harry Maguire.

L’international anglais est entré sous les feux de la rampe après quelques performances louables à Leicester City. Maguire s’est avéré être une présence solide à l’arrière, et ce n’était qu’une question de temps avant que l’un des meilleurs clubs n’appelle. Les Red Devils ont éclaboussé l’argent, mais un manque de cohérence et des erreurs fréquentes à l’arrière ont fait de lui une figure peu fiable à plusieurs reprises. Harry Maguire est tombé dans l’ordre hiérarchique, le manager néerlandais préférant Lisandro Martinez et Raphael Varane dans le partenariat défensif central. Ten Hag a même choisi Luke Shaw devant Maguire au poste de défenseur central.

Le joueur de 29 ans a disputé 163 matchs pour United dans toutes les compétitions à ce jour. Pendant ce temps, il a marqué sept buts et fourni cinq passes décisives. Harry Maguire s’est rapproché à quelques reprises mais n’a pas encore mis la main sur un trophée majeur sous un maillot de Manchester United. Le contrat actuel de Maguire avec le club court jusqu’en 2025, le capitaine anglais gagnant un salaire hebdomadaire de 180 000 £ par semaine.

Si l’on en croit les rapports actuels, Manchester United devra subir une perte importante sur ce transfert, mais cela pourrait aider à retirer un montant substantiel de sa masse salariale. Avec Man United en compétition dans plusieurs compétitions, Harry Maguire pourrait obtenir sa juste part d’opportunités pour montrer sa valeur avant la fin de la saison.

Lors de sa conférence d’après-match après leur victoire contre Leeds United, Maguire a parlé de son état actuel: «Je reçois toujours mes minutes. Tout le monde veut commencer des jeux, et c’est décevant quand vous ne le faites pas. Vous avez quatre défenseurs centraux internationaux dans ce club et il y en aura toujours deux qui seront mécontents. Je dois juste être prêt quand l’occasion se présentera.”

Il semble y avoir une refonte de l’équipe à Old Trafford sous la tutelle d’Erik ten Hag. En conséquence, Harry Maguire devra peut-être chercher une nouvelle demeure à la fin de la saison.

