Le défenseur de Manchester United, Harry Maguire, fera un choc en Ligue des champions: rapport

Le défenseur de Manchester United, Harry Maguire, s’est vu proposer une décision choc pour quitter Old Trafford en janvier, alors qu’un club toujours en Ligue des champions courtise sa signature.

Maguire est massivement tombé en disgrâce à Manchester United sous la direction d’Erik ten Hag et semblait destiné à quitter le club cet été. West Ham United a conclu un accord de 30 millions de livres sterling avec les Red Devils, mais les conditions personnelles se sont avérées problématiques et il est ensuite resté à Manchester.

Alors que West Ham reste encore une destination potentielle en janvier, un club surprise de la Ligue des champions a émergé dans la course pour le joueur de 30 ans, présentant une offre plus alléchante à accepter par Maguire.

Ten Hag n’est pas convaincu par Maguire (Crédit image : Getty Images)

Selon ParlerSportl’AC Milan surveille actuellement la situation de Maguire à Manchester United et pourrait envisager de faire un pas en sa faveur dans les mois à venir.

Il est probable qu’une offre de 30 millions de livres sterling serait encore nécessaire pour que les géants italiens concluent un accord avec la Premier League, mais Maguire a révélé qu’il était prêt à partir si son manque de temps de jeu persistait.

« Je ne vais pas rester ici toute ma vie et jouer une fois par mois », a déclaré Maguire lors d’une conférence de presse en Angleterre. « Si cela continue, je suis sûr que le club et moi-même allons nous asseoir et discuter de certaines choses.

Maguire risque de perdre sa place en Angleterre (Crédit image : Getty Images)

« Cela a été dur, je veux jouer des matchs, je veux me sentir important pour le club et pour le reste de l’équipe. Je n’ai pas joué autant que je le souhaiterais. Je dois juste m’assurer que je suis prêt à saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent. »

Surtout avec l’Euro 2024 qui approche cet été, Maguire voudra s’assurer que sa place dans le onze de départ de l’Angleterre n’est pas menacée en jouant régulièrement. Un transfert à l’AC Milan, qui est actuellement en tête du classement de Serie A et a encore une chance de progresser dans son groupe de Ligue des champions, pourrait offrir l’évasion parfaite de Manchester United.

Le coéquipier anglais de Maguire, Fikayo Tomori, joue déjà pour l’AC Milan, tandis que Ruben Loftus-Cheek est également au club. Chris Smalling a prouvé ces dernières années à quel point quitter Old Trafford pour la Serie A peut également être une étape positive, après avoir remporté la Ligue Europa Conférence avec la Roma en 2021/22.

