Le défenseur de Man City, Nathan Aké, accepte les conditions avant un retour à Chelsea

Le défenseur international néerlandais Nathan Aké semble être sur le point de revenir à Stamford Bridge cet été alors que l’ancien diplômé de l’académie de Chelsea a accepté des conditions personnelles avec son ancien employeur.

Les rapports de l’initié du transfert Fabrizio Romano ont déclaré que le travail acharné entre Chelsea et Aké était déjà terminé dans ce qui pourrait bien aboutir au retour du Néerlandais dans la capitale après son départ en 2017.

Chelsea est entièrement d’accord avec Nathan Aké sur le plan personnel. Man City est au courant de la situation du côté des joueurs, mais attend toujours de recevoir l’offre officielle. 🔵 #CFC City veut environ 40/45 millions de livres sterling pour Aké et prévoit de le remplacer par un nouveau défenseur central au cas où il partirait. pic.twitter.com/Pyu8jwYf6o — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 8 juillet 2022

Man City espère qu’ils recevront des frais de l’ordre de 40 à 45 millions de livres sterling pour le natif de La Haye de 27 ans selon Romano, City ne faisant pas obstacle à son départ tant qu’ils peut recevoir une restitution financière.

Aké a passé six ans à Chelsea après son arrivée des géants néerlandais Feyenoord Rotterdam, où il a d’abord passé un an dans l’académie Cobham mise en place avant d’être une valeur aberrante dans la première équipe, qui comprenait trois séjours de prêt distincts avec Reading, Watford et Bournemouth.

Après un passage crédible en 2016-17 avec Bournemouth, les Cherries ont fait un pas en avant pour l’international néerlandais et il allait devenir un membre clé de la défense pendant trois saisons tout en faisant plus de 100 apparitions sur la côte sud.

Mais Aké n’a pas vraiment démarré après son arrivée à Manchester City en 2020, ne gérant que 40 apparitions en deux saisons en tant que remplaçant polyvalent de Pep Guardiola.

Avec Thomas Tuchel aux commandes de Chelsea et sa propension à utiliser un arrière trois de ses principes fondamentaux actuels, Aké pourrait renaître dans son ancienne maison à l’avenir si des conditions complètes étaient convenues cet été.

