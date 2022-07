Le défenseur de Man City Aymeric Laporte exclu jusqu’en septembre en raison d’une blessure au genou

Le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte a subi une intervention chirurgicale pour une blessure au genou et pourrait être absent jusqu’en septembre, a déclaré vendredi le manager Pep Guardiola.

Le défenseur central espagnol de 28 ans a raté la tournée de pré-saison de City aux États-Unis ce mois-ci, au cours de laquelle il a battu le Club America et le Bayern Munich.

Les champions de Premier League, City, affronteront Liverpool, vainqueur de la FA Cup, dans le Community Shield samedi, mais Guardiola a confirmé que Laporte ne jouerait aucun rôle dans ce match après son opération.

“Laporte est blessé”, a déclaré Guardiola aux journalistes avant l’affrontement de samedi au King Power Stadium de Leicester City.

“Il a été opéré. La saison dernière, il a joué les derniers matchs avec une blessure, il a fait un effort incroyable mais il ne pouvait pas continuer à faire ça.

“Jusqu’à présent, il va très bien. Vous devez faire attention car c’était son genou. Si tout se passe bien, il commencera à être avec nous en septembre.”

Guardiola a déclaré que son équipe était sur le marché pour signer un arrière gauche après le départ d’Oleksandr Zinchenko à Arsenal, des sources ayant déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci que City souhaitait signer Marc Cucurella de Brighton.

“C’est un joueur de Brighton. Je ne peux rien dire d’autre”, a déclaré Guardiola.

“Si c’est possible, oui [we will sign a left-back], sinon on reste. Joao Cancelo peut y jouer… Nathan Ake aussi. Je ne me plains jamais de l’équipe que j’ai depuis la première saison. Ce que le club peut faire, c’est pour le bénéfice du club, pas pour moi.”

City a signé l’attaquant Erling Haaland, le milieu de terrain Kalvin Phillips et le gardien Stefan Ortega, et Guardiola a déclaré que le trio ne tarderait pas à s’installer.

“Stefan nous surprend beaucoup dans tous les aspects du ballon et de la construction, Kalvin connaît parfaitement la Premier League. La façon dont ils s’installent dans les quelques matchs que nous jouons, je pense qu’ils le feront.”

Guardiola a remercié Raheem Sterling et son compatriote Gabriel Jesus, qui ont quitté le club pour rejoindre respectivement Chelsea et Arsenal cet été.

“Si vous analysez ce qui s’est passé ces dernières années, sans ces acteurs importants [it] serait difficile à imaginer. L’influence sur et en dehors du terrain”, a déclaré Guardiola.

“Aujourd’hui, dans le football mondial, cette situation se produit. Nous leur souhaitons le meilleur. Les bonnes personnes, je sens qu’elles s’installent rapidement, elles sont acceptées et terre-à-terre, des gens humbles.

“Demain, nous essayons pour le premier titre, c’est un honneur d’être ici, c’est un grand succès d’être là.”