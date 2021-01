Abby Dahlkemper, vainqueur de la Coupe du monde de l’USWNT et triple championne de la NWSL, a rejoint Manchester City en provenance de North Carolina Courage pour un contrat de deux ans et demi, a confirmé le club samedi.

La partie américaine conservera ses droits dans la National Women Soccer League dans le cadre de l’accord.

Dahlkemper rejoint les coéquipiers de l’USWNT Rose Lavelle et Sam Mewis à City.

« Avec tout le talent de la FAWSL, je sais que chaque match présentera un nouveau défi et l’opportunité de grandir à la fois en tant que joueur et en tant que personne en Angleterre va être incroyable, en plus d’avoir la chance de jouer au football de la Ligue des champions. », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Sam [Mewis] et Rose [Lavelle] Je n’ai dit que des choses brillantes sur le club et les entendre parler si hautement des installations, du personnel et des joueurs ainsi que de leur expérience d’un nouveau défi technique et tactique est quelque chose qui m’a vraiment attiré.

« J’ai hâte de me remettre et d’aider l’équipe de toutes les manières possibles et de réussir sur le terrain. »

Le demi-centre rejoint City après avoir passé quatre saisons avec North Carolina Courage. Pendant son séjour là-bas, elle a été nommée trois fois dans les ligues Best XI et a été élue défenseur de l’année de la NWSL en 2017.

Dahlkemper a joué 62 fois pour l’USWNT et a remporté de nombreux trophées avec eux, notamment la Coupe du monde 2019 et la Coupe SheBelieves en 2018 et 2020.

« C’est une défenseuse très talentueuse qui a réussi tant au niveau national qu’international – avec son désir et sa soif de victoire, nous savons qu’elle s’intégrera parfaitement dans notre philosophie d’équipe », a déclaré l’entraîneur-chef de City, Gareth Taylor, dans un communiqué.

« Nous avons vraiment hâte de travailler avec elle au cours des prochaines saisons. »