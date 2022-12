Le défenseur de l’USMNT Tim Ream reçoit une prolongation de contrat avec Fulham

Le défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Tim Ream, a prolongé son contrat à Fulham. Le défenseur central était auparavant sur le point d’entrer dans les derniers mois de son ancien contrat. Cependant, un nouvel accord lie Ream dans l’ouest de Londres à l’été 2024.

Ream dit que la nouvelle extension était une “décision facile”

“Je me sens mieux que jamais, aussi confiant que jamais”, a proclamé Ream. « Le prolonger de 12 mois supplémentaires jusqu’en 2024 est un moment de fierté pour moi et ma famille. Je suis heureux de continuer ce voyage avec le Club, les supporters et tous les gars du vestiaire.

“C’était une décision facile pour moi”, a poursuivi le défenseur. “J’ai évidemment une jeune famille qui est très bien installée, et je suis très bien installé sur le terrain, installé dans le vestiaire et, avec ce groupe, le ciel est la limite.”

“C’est un si bon groupe de gars, un club merveilleux. La connexion avec les fans est plus forte qu’elle ne l’a jamais été en ce moment. Une évidence pour moi.

L’Américain Tim Ream obtient une prolongation de contrat avec Fulham

Ream connaît actuellement une solide saison avec Fulham. En fait, il a commencé chaque match de Premier League jusqu’à présent cette saison. Pilier de la défense centrale, Ream a aidé Fulham à atteindre la huitième place du classement actuel. C’est particulièrement impressionnant étant donné que le club participait au championnat la saison dernière.

L’entraîneur-chef de Fulham, Marco Silva, était ravi de prolonger le contrat de Ream. “Cela a été une année incroyable pour lui – collectivement pour nous en tant que club de football, et pour lui en tant qu’individu, il a été fantastique”, a déclaré Silva. “C’est un grand professionnel, un très bon joueur, un joueur vraiment important pour moi, un joueur qui donne l’exemple.”

L’accord a été annoncé peu de temps après que le défenseur ait marqué son premier but en Premier League lundi. Ream était l’un des joueurs vedettes de l’équipe lorsque Fulham a battu Crystal Palace 3-0 dans la nuit. Fulham et leur vice-capitaine accueilleront ensuite Southampton le soir du Nouvel An.

PHOTO : IMAGO / PA Images