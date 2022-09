Le défenseur de l’USMNT Sergiño Dest rejoint l’AC Milan en prêt

Le défenseur de l’USMNT Sergiño Dest a rejoint l’AC Milan depuis Barcelone. L’accord est un prêt d’une saison avec une option de 20 millions de dollars pour rendre le transfert permanent. Le défenseur américain de 21 ans a rejoint le Barca depuis l’Ajax en 2020.

L’arrière droit américain est un joueur polyvalent. Il peut opérer du côté gauche ou du côté droit de n’importe quelle défense. De plus, il peut monter plus haut sur le terrain pour jouer un rôle plus offensif si nécessaire. Milan a déjà Alessandro Florenzi et Davide Calabria à l’arrière droit. Cependant, Florenzi devrait manquer au moins environ huit semaines d’action en raison d’une blessure.

Dest a disputé plus de 50 matches de Liga avec le Barça. Il a également amassé 16 apparitions en Ligue des champions et sept en Ligue Europa pendant son séjour en Espagne. Alors qu’il a connu un début de carrière très prometteur en Espagne, des blessures ont entravé sa progression avec le Barça.

L’Américain n’a pas joué pour le Barça lors de ses trois premiers matches de la campagne en cours. Le manager Xavi a plutôt choisi de se passer de Dest et a choisi les défenseurs centraux habituels Ronald Araujo et Jules Koundé au poste d’arrière droit.

Sergiño Dest rejoint l’AC Milan en provenance du Barça

Sur le plan international, le défenseur a fait ses débuts à l’USMNT alors qu’il n’avait que 18 ans et s’est rapidement pleinement engagé dans l’équipe peu de temps après. Dest est né aux Pays-Bas, mais a choisi de représenter les États-Unis et a été un pilier de l’USMNT au cours des dernières années.

Les fans de l’USMNT espèrent que le défenseur pourra rester en bonne santé et bénéficier de beaucoup de temps de jeu pendant son séjour en Italie. Dest est un joueur très important pour les États-Unis. Ils ont besoin de lui en forme et prêt avant la prochaine Coupe du monde.

Le prochain match de l’AC Milan affrontera le féroce rival de l’Inter Milan le samedi 3 septembre. Si le Derby de Milan vient trop tôt pour Dest, il pourrait faire ses débuts à Milan lors d’un match de Ligue des champions contre le RB Salzburg la semaine prochaine.

PHOTO: IMAGO / Ricardo Larreina Amador