Le défenseur de l’USMNT Chris Richards rejoint Crystal Palace depuis le Bayern Munich

Le défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Chris Richards, a signé pour le club de Premier League Crystal Palace du Bayern Munich, a-t-on annoncé.

Richards, 22 ans, a rejoint l’équipe des moins de 19 ans du Bayern en 2018 en prêt du FC Dallas, avant un transfert permanent en janvier 2019. Richards a joué 23 fois pour les U19 du Bayern et a fait 37 apparitions pour le Bayern Munich II.

“J’ai grandi en regardant la Premier League et j’ai grandi bien sûr en regardant [Wilfried] Zaha, donc ce sera cool de passer du temps sur le terrain avec eux [the Palace players] et faire partie de ce club historique. J’en suis vraiment ravi”, a déclaré Richards, qui a signé un contrat de cinq ans, dans La sortie de Crystal Palace annonçant le déménagement.

“Le genre de projet que j’ai vu [attracted me]. C’est beaucoup de jeunes joueurs mais aussi des jeunes joueurs qui ont beaucoup de combat. Palace est un club qui semble toujours se battre.”

Le demi-centre est apparu 10 fois pour la première équipe du Bayern et a joué 34 matchs pour le TSG Hoffenheim lors de deux périodes de prêt ultérieures.

Richards rejoint Sam Johnstone, Cheick Doucouré et Malcolm Ebiowei en tant que recrues estivales de Patrick Vieira.

“Chris est un jeune joueur extrêmement talentueux, et il apporte beaucoup d’expérience à un haut niveau pour son âge, en plus d’être un international établi pour l’équipe nationale américaine”, a déclaré le président du Palace, Steve Parish.

“J’ai eu le grand plaisir de passer du temps avec lui et sa famille hier et je sais qu’il conviendra parfaitement au club et je suis sûr qu’il deviendra l’un des favoris des fans. La compétition ne peut que le conduire, lui et notre équipe, sur .”

Le défenseur de l’USMNT deviendra le dernier jeune talentueux de l’équipe première du Palace, comprenant Marc Guehi, Michael Olise et Eberechi Eze.

Vieira a connu une première campagne impressionnante au Palace la saison dernière et les a guidés vers une 12e place dans la ligue et leur première demi-finale de la FA Cup depuis 2016.

Palace a disputé sept matches amicaux avant la nouvelle saison, en remportant trois et en faisant deux nuls, dont un match nul 1-1 contre Leeds United de Jesse Marsch vendredi.

Après le match contre Leeds, Vieira a été interrogé sur l’arrivée de Richard et a déclaré: “Nombre d’équipes qui le voulaient et il a décidé de venir vers nous. C’est une déclaration très forte.”