L’international de l’USMNT, Mark McKenzie, a déclaré avoir été victime d’abus racistes lors de matchs dans le passé et pense que les footballeurs noirs ont une «cible sur le dos».

Le défenseur de l’Union de Philadelphie espère que la lutte du football contre les inégalités raciales peut conduire à un changement dans le monde.

« On m’a appelé le N-mot lors d’un match de jeunes », a déclaré McKenzie à Sky Sports. «J’ai eu des chants racistes contre moi dans les jeux. Nous voyons cela se produire dans le monde entier.

«Je l’ai vécu et c’est l’histoire de nombreux joueurs – que vous ayez le teint de ma peau ou un teint plus clair – vous êtes placé dans une bulle où vous avez une cible sur le dos à cause de votre couleur de peau.

« Espérons que les pouvoirs écoutent. Cela m’a fait réfléchir à la façon dont nous sommes arrivés ici. Cela m’a fait réfléchir, au cours de mes 21 ans, combien de vies de noirs ont été prises sans que la justice ne suive vraiment.

« Pour moi, quand je sors des lignes et enlève mon maillot, je rentre chez moi et je suis considéré comme un autre homme noir – c’est le but. »

Il y a eu un certain nombre de controverses liées à la race dans la Major League Soccer cette année. Le propriétaire du Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, a fait des commentaires racistes aux employés de l’équipe et a depuis annoncé qu’il vendrait l’équipe.

Mark McKenzie est heureux que le football adopte une position active contre les inégalités raciales. Photo de John Dorton / ISI Photos / Getty Images

Le 12 août, les supporters du FC Dallas ont hué les joueurs pour avoir pris un genou en arrière et lorsque le défenseur de l’époque de Dallas, Reggie Cannon, a qualifié la réponse de «dégoûtante», il a reçu des menaces de mort. Cannon a déclaré plus tard que le club lui avait demandé de s’excuser auprès des fans pour ses remarques, ce qu’il a refusé de faire.

Il y a également eu des incidents à travers l’Europe où l’affrontement de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir a été suspendu après que les deux équipes se soient retirées après un commentaire raciste présumé du quatrième officiel.

Au Royaume-Uni, les fans de Millwall ont été condamnés après avoir hué leur équipe et les Queens Park Rangers pour avoir pris le genou avant un match.

Cependant, McKenzie a déclaré qu’il était fier de prendre le genou et a également confirmé qu’il serait prêt à quitter le terrain s’il était victime de racisme.

« C’est énorme pour moi [to take the knee]», a ajouté le joueur de 21 ans.« C’est un problème dont nous sommes aux prises depuis bien plus longtemps que cette année.

<< Cette question du racisme - le racisme systémique - qui nous tourmente depuis des siècles. Il est évident que nous sommes maintenant à une époque où l'idée du racisme est devenue une question moderne, où elle n'est peut-être ni flagrante ni explicite, mais peut être implicite. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. "

Il a ajouté: « Ouais je le ferais [walk off the pitch]. Je devrais vraiment aller au fond de ce qui s’est passé en premier. Le football est international et les choses peuvent se perdre dans la traduction.

« C’est pourquoi j’apprends l’espagnol et d’autres langues pour m’assurer de pouvoir connaître les gens sans qu’il y ait trop de flou. »

Cette année a également vu la formation des Black Players for Change (BPC) – une organisation composée de plus de 170 joueurs, entraîneurs et membres du personnel de la MLS pour lutter contre le racisme. La semaine dernière, le BPC a été nommé Humanitaire de l’année MLS WORKS 2020.