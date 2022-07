Le défenseur de Liverpool s’exprime sur la perspective d’affronter Darwin Nunez à l’entraînement

L’arrière central de Liverpool, Natt Phillips, a ouvert la perspective d’affronter le nouveau garçon de Liverpool, Darwin Nunez, à l’entraînement.

Liverpool a payé un montant initial de 64 millions de livres sterling pour l’attaquant, avec 12,8 millions de livres supplémentaires à payer après un certain nombre d’apparitions, puis 8,5 millions de livres supplémentaires à payer en ajouts liés au succès – totalisant un peu plus de 85 millions de livres sterling.

Cela fait de Nunez le 4e-le plus cher de l’histoire de la Premier League derrière seulement Jack Grealish, Romelu Lukaku et Paul Pogba.

L’Uruguayen a connu une solide saison 2020/21 qui l’a vu marquer 12 buts et 13 passes décisives en 43 sorties dans toutes les compétitions. C’est la saison dernière, cependant, qu’il s’est vraiment imposé.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Nunez a marqué 26 buts et a fait quatre passes décisives en 28 matches de championnat pour Benfica tout en trouvant le filet à six reprises en Ligue des champions.

Désormais, le puissant jeune attaquant se testera en pré-saison, Liverpool se préparant à affronter Manchester United le mardi 12 juillet.e.

Avant cela, le Sud-Américain s’entraînera bien sûr régulièrement avec ses nouveaux coéquipiers.

Et maintenant, Natt Phillips a partagé ses réflexions sur la perspective d’affronter la signature du record de Liverpool sur le terrain d’entraînement :

“Évidemment, c’est agréable de se tester contre les meilleurs joueurs et c’est certainement un joueur de premier plan”, a déclaré Phillips. “C’est évidemment un joueur dangereux aussi, donc il me mettra à l’épreuve à l’entraînement.

« Ce sera intéressant de voir comment il va. C’est excitant pour tout le monde au club et tous les fans de l’avoir. Il est encore jeune aussi, donc c’est certainement un joueur excitant à venir dans le club.

10 meilleurs attaquants à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23