L’as de Liverpool Andy Robertson estime que le total de points requis pour remporter la Premier League sera considérablement réduit cette saison.

Les Reds sont actuellement en tête du classement, mais ont donné à Manchester United l’occasion parfaite de les dépasser lundi soir alors qu’ils ont perdu 1-0 contre Southampton.

Liverpool a perdu 1-0 après seulement une minute alors que Danny Ings a renversé Alisson Becker sur un coup franc bien travaillé de Southampton et n’a jamais récupéré, les laissant à égalité de points avec United ayant joué un match de plus.

Jurgen Klopp a été contraint de nommer le duo de milieu de terrain Jordan Henderson et Fabinho comme ses deux défenseurs centraux en raison de Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip, tous écartés pour cause de blessure.

Et comme il est peu probable que Liverpool ajoute de nouveaux défenseurs centraux en janvier, il semble que Klopp devra rattraper son équipe d’ici la fin de la saison.

Les Reds ont subi quelques matchs difficiles au cours de la période des fêtes, après avoir perdu des points contre Newcastle et West Brom avant le voyage à St Mary’s.

Mais Robertson pense qu’il y a encore un chemin vers le titre pour Liverpool, et a expliqué qu’il pensait que le titre serait remporté avec un total de points dans les années 80 plutôt que dans les années 90 – comme les années précédentes.

Liverpool a remporté le titre l’année dernière avec 99 points, après avoir terminé deuxième avec 97 l’année précédente après que Manchester City en ait inscrit 98.