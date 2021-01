Leicester, Angleterre: le défenseur de Leicester Jonny Evans a accepté une prolongation de contrat jusqu’à la saison 2022-23, a annoncé le club de Premier League.

Le joueur d’Irlande du Nord est un pilier de la ligne arrière de Leicester depuis son arrivée en juin 2018 de West Bromwich Albion.

Je l’ai adoré ici depuis le premier jour de mon arrivée, a déclaré Evans jeudi. C’est une super ambiance autour de l’endroit et c’est un club avec beaucoup d’ambition.

Evans aura 33 ans dimanche, lorsque Leicester se rend à Newcastle. Leicester est à quatre points du leader de la ligue Liverpool.

Les joueurs sont ambitieux et les signatures qu’ils ont faites au fil des ans ont recruté de jeunes joueurs affamés et cela a été formidable pour moi de venir à côté de cela et d’en faire partie », a déclaré Evans.

Evans, né à Belfast, a fait 196 apparitions pour Manchester United, remportant trois titres de Premier League avant de passer à West Brom.

