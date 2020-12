Le défenseur de Leicester City, Jonny Evans, est en pourparlers pour prolonger son contrat avec le club de Premier League et un accord pourrait être finalisé dans les prochains jours, a déclaré le manager Brendan Rodgers.

L’international nord-irlandais de 32 ans a disputé 87 apparitions dans toutes les compétitions après son arrivée de West Bromwich Albion en 2018 et a joué un rôle déterminant dans la cinquième place de Leicester en Premier League la saison dernière.

Le contrat d’Evans expire à la fin de la campagne en cours et les médias britanniques l’avaient lié à un retour à Manchester United, où il a remporté trois titres de Premier League.

« J’entends du club que c’est assez proche », a déclaré Rodgers. «Nous avons donc bon espoir que, très bientôt, nous serons en mesure de finaliser cet accord.

«Cela pourrait être plus tôt que la nouvelle année, nous devrons attendre et voir. Mais je sais que les représentants de Jonny et du club sont très proches. Si c’est cette année, c’est génial, sinon, ce sera très tôt dans la nouvelle année.

Leicester est deuxième du tableau avec 27 points, quatre à la dérive des champions de Liverpool. Ils accueillent Manchester United samedi.