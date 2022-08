Le défenseur de l’Atletico Madrid, Mario Hermoso, affronte les fans après la défaite de Villareal

Le défenseur de l’Atletico Madrid, Mario Hermoso, a subi un terrible match de Liga contre Villareal dimanche. L’arrière central espagnol n’a pas figuré dans le match pendant une seule minute, mais s’est quand même retrouvé dans les gros titres pour toutes les mauvaises raisons. Hermoso aurait dû être retenu par la police après la défaite 0-2 contre Villareal alors que le joueur de 27 ans tentait d’affronter certains des supporters locaux présents au stade Metropolitano de Madrid.

Selon un reportage de Radio Marca, Hermoso et ses coéquipiers se sont calmés après le match, et un petit nombre de supporters présents dans le stade ont exprimé leur déception et critiqué les joueurs. Hermoso n’a pas aimé ce qui a été dit. Le défenseur, dans le clip, peut être vu en train de se disputer avec les fans après la défaite déchirante contre Villareal. L’Espagnol a même tenté d’entrer dans les tribunes, mais les responsables de la sécurité ont finalement déjoué Hermoso.

🚨| Il y a eu un incident entre les fans d’Atleti et certains joueurs. • Mario Hermoso s’est rendu dans les tribunes et la police a dû se déplacer pour éviter une confrontation avec plusieurs supporters. • Renan Lodi les a niés du doigt.#AtletiVillarreal pic.twitter.com/9y2QuPpeOw – Bowen (@ronaldo_crz) 21 août 2022

Renan Lodi, le coéquipier d’Hermoso, s’en est pris aux supporters locaux et le défenseur brésilien aurait brandi son majeur.

Les choses ont commencé à se réchauffer après que l’attaquant de Villareal Gerard Moreno a marqué un but dans le temps additionnel à la 97e minute et a commencé une célébration folle devant les fans de l’Atletico. Le geste a non seulement exaspéré les fans, mais a également été vivement critiqué par le milieu de terrain espagnol de l’Atletico Madrid, Koke.

Moreno a défendu son style emphatique de célébration et a expliqué qu’il ne pouvait pas se résister après avoir remporté trois points contre l’Atletico Madrid.

« Qui me connaît sait que je ne suis pas irrespectueux. S’ils vous ont dérangé, je m’excuse. Je comprends votre colère. S’ils le prennent comme ça, je ne peux rien faire. Je célèbre toujours des buts comme ça, et en ce sens, je suis très calme. Je ne l’aime pas en lui donnant plus d’importance. Je n’ai aucun problème à m’excuser. Nous avons gagné et je suis très heureux. Je suis content parce que ce qui comptait, c’était les points. L’objectif était de gagner, et nous l’avons atteint », a déclaré Moreno, cité par Mirror.

Le milieu de terrain espagnol de Villareal, Yeremi Pino, avait ouvert le score à la 73e minute de la rencontre. Et avec cette victoire, la séquence de 12 matchs sans victoire du manager de Villareal Unai Emery en Liga en tant qu’entraîneur contre Simeone a pris fin.

