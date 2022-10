Le défenseur de la réforme pénitentiaire règle son procès en isolement cellulaire

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Un défenseur de longue date de la réforme pénitentiaire a accepté un accord avec les responsables de la prison du Tennessee concernant leur utilisation de l’isolement cellulaire pour les détenus en détention provisoire.

Alex Friedmann a poursuivi le Tennessee Department of Correction l’année dernière, se plaignant d’être hébergé dans l’une des cellules les plus restrictives de l’unité la plus restrictive de l’établissement à sécurité maximale de Riverbend à Nashville, malgré le fait qu’il n’avait pas encore été reconnu coupable d’un la criminalité. Les murs de la cellule “durcie” où Friedmann a été logé pendant près de deux ans sont recouverts de plaques d’acier. Il n’a pas d’étagères, de miroir, de tabouret ou de prises électriques, et la fenêtre est une fente verticale de moins de 2 pouces de large. Friedmann a affirmé qu’il était puni pour ses années de plaidoyer au nom des prisonniers avant son arrestation.

Friedmann était à Riverbend en vertu d’une ordonnance de «gardien» qui permet à certains détenus en attente de jugement d’être hébergés dans une prison d’État, plutôt que dans une prison locale, pour des raisons qui incluent des problèmes de sécurité. Bien que tous les détenus gardiens ne soient pas placés dans des cellules renforcées, la politique du Département pénitentiaire était de les placer tous dans l’unité la plus restrictive de la prison, où les détenus sont détenus dans des cellules individuelles 23 à 24 heures sur 24.

Un juge fédéral a ordonné aux autorités pénitentiaires de sortir Friedmann de l’isolement cellulaire en novembre dernier. Dans le cadre d’une entente provisoire, il a été logé dans une unité à sécurité inférieure où il pouvait passer plus de temps à l’extérieur de sa cellule et avoir plus de contacts avec d’autres détenus. Dans un accord déposé vendredi pour régler le procès, les responsables de la prison ont accepté une série de changements de politique. Friedmann a déclaré dans une déclaration écrite qu’il avait renoncé à des dommages-intérêts en faveur des changements. Ils doivent être mis en œuvre au plus tard le 31 octobre.

Selon le règlement, les responsables de la prison hébergeront les détenus gardiens sur la base d’une évaluation individualisée, comme les autres détenus. Les gardiens auront également la possibilité de participer à leurs audiences sur la classification des logements et de faire appel des décisions de classification. Si un gardien est placé dans une cellule renforcée, comme l’était Friedmann, ce placement doit être réexaminé tous les 30 jours et le détenu peut faire appel de la décision.

De plus, un détenu ordinaire qui est placé dans l’une des cellules durcies – appelées cellules «homme de fer» par le personnel et les détenus – aura la possibilité de déposer un grief concernant ce placement.

Dans une déclaration écrite publiée lundi, Friedmann a déclaré que les conditions de vie dans les cellules durcies étaient « barbares ».

“Aucun système correctionnel civilisé ne devrait détenir des personnes dans de telles conditions à moins que cela ne soit absolument nécessaire, puis plus longtemps que nécessaire”, a-t-il déclaré. Friedmann a noté qu’il n’y a toujours pas de politique pour déterminer quand les prisonniers sont placés dans les cellules durcies ou pour combien de temps.

Friedmann a été désigné gardien après avoir été arrêté en 2020 pour avoir caché trois armes de poing, des munitions, des clés de menottes et des lames de scie à métaux à l’intérieur des murs de la nouvelle prison de Nashville pendant la construction. Il a été reconnu coupable en juillet et devrait être condamné jeudi.

Le shérif du comté de Davidson, Daron Hall, qui supervise la prison, a suggéré que Friedmann prévoyait une évasion massive, qualifiant ses actions de “malfaisantes”. Friedmann n’a pas témoigné lors de son procès et les enquêteurs n’ont trouvé aucune explication pour ses actions lors d’une perquisition à son domicile, mais dans une lettre au juge de la peine, Friedmann les a attribuées à une dépression nerveuse.

Friedmann a déclaré avoir été victime d’un viol collectif dans l’ancienne prison de Nashville à l’âge de 18 ans lorsqu’il a été arrêté pour vol à main armée en 1987. En 2018, avant la construction de la nouvelle prison, il a été autorisé à visiter l’ancienne prison en tant que rédacteur en chef. de “Prison Legal News”. Voir la cellule où il a été violé a provoqué des cauchemars, des flashbacks et des crises de panique. Il a caché des armes à feu et des kits d’évasion dans toute la nouvelle prison dans une tentative irrationnelle de combattre sa peur, selon la lettre.

Le mémorandum de condamnation de l’avocat de Friedmann demande la clémence.

“M. Friedmann reconnaît que de nombreuses personnes peuvent ne pas comprendre son explication de sa conduite parce qu’elle n’est certes pas rationnelle ou raisonnable », indique le mémorandum. “Mais cette Cour devrait considérer qu’elle s’inscrit dans les schémas reconnus de réponses aux traumatismes, bien que d’une manière inhabituelle et extrême.”

Il souligne qu’au cours des deux décennies de Friedmann en tant que défenseur de la réforme pénitentiaire, il a travaillé entièrement dans le cadre des moyens politiques et juridiques traditionnels. Il n’a également jamais ciblé le bureau du shérif du comté de Davidson et a même plaidé pour qu’ils prennent en charge le logement des détenus dans un établissement qui avait été sous contrat avec l’opérateur pénitentiaire privé CoreCivic.

Travis Loller, l’Associated Press