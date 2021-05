Le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt exclut le jab COVID-19: «  Ce n’est pas obligatoire  »

Le défenseur de la Juventus, Matthijs de Ligt, a déclaré qu’il avait choisi de ne pas prendre un coup de coronavirus parce qu’il voulait être « en charge » de son corps.

De Ligt, 21 ans, a été testé positif au COVID-19 en janvier et a raté deux matches de Serie A en conséquence.

– Serie A sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Allegri rend étonnant à la Juventus après le limogeage de Pirlo

Malgré cela, le défenseur ne souhaite pas se faire vacciner avant le Championnat d’Europe cet été.

« Je n’ai pas pris de vaccination », a-t-il dit ESPN Pays-Bas. « Ce n’est pas obligatoire. Je pense que vous devriez être en charge de votre propre corps.

« Le risque d’infection est toujours là. J’essaie d’entrer en contact avec le moins de personnes possible en dehors de l’équipe nationale néerlandaise. »

De Ligt a traversé une période difficile à la Juve cette saison, l’équipe n’ayant pas réussi à remporter un 10e titre de champion consécutif avec l’Inter Milan sacré champion.

Cependant, la Juve a terminé la saison en remportant la Coppa Italia et a obtenu le football de la Ligue des champions le dernier jour de la campagne de la ligue après que Naples ait été tenue à un match nul contre Vérone.

« Ce fut une saison difficile physiquement et mentalement », a-t-il ajouté. « Une saison avec des hauts et des bas. J’étais absent pendant trois mois, puis je suis revenu et vous obtenez corona.

« Si vous aviez dit il y a trois semaines: » Nous gagnerons la coupe et nous ferons le football de la Ligue des champions « , cela aurait été bien. »

L’international néerlandais a également été lié à un départ de Turin cet été, mais lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait se voir à Barcelone à l’avenir, il a répondu: « Je suis très heureux à la Juve.

« Je me sens comme un poisson dans l’eau. Bien que les performances de l’équipe soient moindres, je me sens bien sur le terrain et j’ai apprécié. Est-ce qu’ils me laisseraient partir? Il y a beaucoup de clubs qui ont des problèmes d’argent, mais vous devriez demander au club. »