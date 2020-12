HONG KONG: Les espoirs de Guangzhou Evergrande de remporter la Ligue des champions asiatique ont pris un coup dur, le défenseur vétéran Zhang Linpeng banni du reste de la compétition après une intervention chirurgicale sur une cheville blessée.

L’international chinois de 31 ans a été blessé lors de la défaite 3-1 de Guangzhou contre Vissel Kobe la semaine dernière et le club a déclaré qu’il avait été opéré mercredi au Qatar, ce qui le garderait hors de combat pendant six semaines.

La défaite de Zhang est un autre coup dur pour l’entraîneur-chef Fabio Cannavaro, qui est entré dans le championnat continental, a joué dans une bulle bio-sûre au Qatar, sans le milieu de terrain brésilien Paulinho et l’ancien capitaine chinois Zheng Zhi.

Guangzhou est actuellement dans le deuxième groupe G, qui ne compte que trois équipes suite au retrait du Malais Johor Darul Ta’zim de la compétition.

Suwon Bluewings, troisième, affrontera les chefs de groupe Vissel Kobe vendredi et dans une victoire de deux buts contre l’équipe d’Andres Iniesta, les Sud-Coréens sauteront à Guangzhou et revendiqueront la deuxième place derrière l’équipe japonaise et une place dans le coup. des tours.