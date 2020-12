Chelsea L’arrière Ben Chilwell subira un scan de la cheville après s’être blessé lundi Victoire 3-0 contre West Ham United, a déclaré le directeur Frank Lampard. Chilwell, qui a été remplacé après 10 minutes à la suite d’une collision avec l’attaquant de West Ham Jarrod Bowen, pourrait également manquer samedi première ligue match contre Arsenal.

«Je pense qu’il doutera d’Arsenal. Il a tourné la cheville et a essayé de continuer, mais c’était trop douloureux », a déclaré Lampard. «Nous ferons un scan pour essayer de voir à quel point la blessure est grave. Nous mettrons à jour après. «

Reece James a également été exclu du match contre West Ham en raison d’une blessure au genou, mais Lampard a déclaré qu’il espérait que ses deux arrières complets soient en forme avant un programme festif chargé.

«Reece et Chilly se débrouillent très bien, nous espérons que leurs blessures ne sont pas si graves et ils seront présents et aux alentours de Noël», a ajouté Lampard.

La victoire de lundi a amené Chelsea à la cinquième place avec 25 points, six à la dérive du leader Liverpool.