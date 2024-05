Le défenseur d’Arsenal partira cet été, décision inquiétante pour Mikel Arteta : rapport

Arsenal est sur le point de perdre un défenseur qui n’est pas impressionné par son manque de temps de jeu pour les Gunners.

Le manager Mikel Arteta est resté fidèle à ses compositions préférées éprouvées cette saison, échouant souvent à reposer les joueurs clés lors de séries de matches chargés. Bukayo Saka, Martin Odegaard, William Saliba et Declan Rice se sont imposés, Benjamin White jouant avec une blessure.

Des stars marginales telles que Thomas Partey, Emile Smith Rowe, Fabio Vieira, Reiss Nelson et Eddie Nketiah n’ont donc pas réussi à voir de nombreuses minutes, certains fans critiquant le patron d’Arsenal au cours d’une saison par ailleurs excellente.

La star d’Arsenal, Emile Smith Rowe, est une star qui n’a pas beaucoup joué cette saison (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Maintenant, l’Athlétisme ont rapporté que Reuell Walters, diplômé de l’académie, ne resterait pas en N5 au-delà de cet été – ce qui a inquiété certains fans qui estiment que le club ne parvient pas à offrir des opportunités adéquates via le système depuis l’amélioration du terrain.

Le défenseur de Hale End a été fréquemment inclus sur le banc par Arteta, mais on ne lui a pas fait confiance pour jouer une seule minute de football senior. Des joueurs comme Myles Lewis-Skelley, Amario Cozier-Duberry et Lino Sousa ont également trouvé leur chemin vers la première équipe difficile, la course au titre des Londoniens du nord limitant les joueurs de l’équipe aux camées.

Dans QuatreQuatreDeux À notre avis, c’est un sous-produit malheureux de la compétition d’Arsenal pour les trophées ces jours-ci – et qui va bouleverser quelques fans – mais compréhensible étant donné le contexte de la saison d’Arsenal.

Reuell Walters quitte Arsenal (Crédit image : Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Arteta a fait ses débuts senior à Charles Sagoe Jr lors de la victoire en Coupe de la Ligue contre Brentford plus tôt cette saison, bien qu’il ait davantage utilisé le match comme une opportunité pour l’équipe plus large de gagner des minutes. Il aurait peut-être affronté davantage de jeunes tout au long des compétitions de coupe si Arsenal n’avait pas connu des matches difficiles à West Ham United et à Liverpool.

L’engagement du coach basque à intégrer les jeunes talents a été prouvé avec la plus jeune star de la Premier League, Ethan Nwaneri, qui a fait une apparition sur le banc à West Ham en championnat cette saison, alors que le joueur de 14 ans Max Dowman s’est entraîné avec l’équipe première, dans le cadre d’un plan visant à « accélérer » son développement..

